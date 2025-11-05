大肚山橫空出現多座電塔 議員痛批快成電塔山

市議員林昊佑（右）黃佳恬（左）質疑大肚山佈滿電塔。（記者蘇金鳳攝）

各國設電塔通常具有觀光及廣播的功能，中市議員林昊佑今天在市議會質疑，台中市大肚山近年來橫空出現多座又瘦又高且無造型的電搭，不知其功能，完全沒有跟地方溝通，就突然出現，都來不及阻止，整個大肚山都快變成電塔山，雖然是NCC所管，但還是需要經過地方同意，要求市府研擬「廣播塔設置管理自治條例」自治條例來規範。

副市長黃國榮表示，過去確實未注意這一個問題，因涉及都市計畫及非都市計劃問題，他將邀集相關的局處長來開會。

請繼續往下閱讀...

議員林昊佑、黃佳恬今天在市議會秀出各國如日本晴空塔等電塔的照片，國外的廣播塔多採「共構共用」模式，不同業者共享同一設施，減少重複開發與視覺干擾，且予以美化成觀光景點，他並展示大肚山多電塔，不滿的表示，大肚山近年竟然出現多座電塔，

林昊佑指出，台灣卻允許各家業者各蓋一根，五六支塔並列山頭，這是制度問題。

他批評NCC未落實「電信管理法」第19條中與地方溝通的義務，設置過程既無說明會，也未徵詢地方意見，待民眾看到塔時一切已成定局。

林昊佑表示，自己從自小在大肚區長大，短短幾年間，漂亮的大肚山竟布滿鐵塔的山頭，只看到一根根高塔插滿山頂，很多民眾都向陳情。目前多數塔座標榜「廣播或電信設施」，雖經國家通訊傳播委員會（NCC）核可執照，但實際用地許可仍須經地方農業局與都發局審查，顯見市府並非完全無權可管，要求訂自治條例管理。

副市長黃國榮表示會邀集相關局處開會。（記者蘇金鳳攝）

市議員林昊佑指大肚山近來出現很多電塔，讓大肚山快成為電塔山。（林昊佑提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法