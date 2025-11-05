為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    11/9「南山人壽臺北城市創意路跑」 47條公車路線改道、取消停靠56站

    2025/11/05 13:56 記者董冠怡／台北報導
    南山人壽臺北城市創意路跑週日登場，將有47條市區公車路線受到影響。（圖取自台北市交通局網站）

    「南山人壽臺北城市創意路跑」11月9日（日）開跑，台北市公共運輸處表示，8日（六）下午5點至9日中午12點，預估將有47條市區公車路線受到影響，並取消停靠56個站位。此外，北投區新民路至華南巷的泉源路路段路面更新，今、明（6日）兩天早上9點至下午5點交通管制，公車配合改道，暫時取消停靠12個站位。

    公運處指出，11月8日下午5點起至隔天中午12點，分階段管制凱達格蘭大道等賽道使用道路，公車路線臺北觀光巴士方向紅線（往台北101）、0東（往台北車站、內湖）、630（往東湖、東園）、640（往捷運台大醫院站、五股）等47條路線改道，取消停靠一女中（公園）、信義杭州路口等56個佔位，將視現場交管狀況提前、延後或擴大、縮小範圍。

    另，北投區泉源路（新民路至華南巷）施作路面更新工程，今、明日早上9點至下午5點交管，交管人員會視現場狀況提前或延後，公車路線230、小7、小26等往返泉源路、行義路改道行駛，暫時取消停靠華僑會館、上北投等12個站位；詳細資訊可至大台北公車網頁手機版及智慧型站牌查詢。

    北投區泉源路（新民路至華南巷）路面更新，公車路線配合交管改道。（圖取自台北市交通局網站）

