捷運綠線舊城區段採地下化 南市交通局拚明年4月送議會

台南捷運綠線，規劃東起市道180與台39路口，行經平實轉運站與藍線交會，之後走小東路至台南火車站、舊城區、市議會至地方法院。（南市交通局提供）

台南市議會今天進行總質詢，市議員李啟維關切捷運綠線的規劃。南市交通局長王銘德表示，綠線舊城區段修正採地下化，規劃走永華路於建平路口後出土，路線確定後將儘速完成可行性研究報告書，於明年4月議會定期會送議會爭取支持通過，再提送中央審議，以加速綠線捷運推動。

李啟維表示，捷運藍線已經核定，目前綠線還未定案，希望能加快腳步。對於有部分地方聲音反映，綠線從永華路出土後改高架，為何不能全線都地下化？還有為何選擇永華路而非運河南側？

王銘德表示，綠線地下段西側出口原規劃於水萍塭公園，經舉辦說明會居民反映後，因永華路一段路幅確實較窄，現改為延伸至永華路二段於建平路口後出土，走地下主要是避開舊城區高架對景觀的衝擊。另外，地下化也要考慮成本合理性，永華路為40米大道，路幅夠寬，採高架距兩邊民宅仍有20米的距離；而如果選擇運河南側，永華路就無法設站，當地大樓人口多，未來將影響運量，而且採運河路線因離民宅更近，衝擊更大。

此外，因地下化區間延長約1.9公里，總經費由原先約968億元調整為約1027億元，增加約6％。經費仍在可行範圍內，財務規劃健全。而地下段施工大部分都採用「潛盾工法」在道路下方挖掘，不影響路面交通，僅車站位置需要小部份開挖，衝擊減到最低，施工期間也會對古蹟、鄰房、文化資產隨時監控，此工法是國內外都市捷運普遍採用，十分成熟，民眾可安心。

捷運綠線規劃東起市道180與台39路口，在平實轉運站與藍線交會，之後走小東路至台南火車站、舊城區、市議會至地方法院，是南市捷運重要的東西向路線，其中東、西兩端採高架，舊城區則採地下化。

南市議會今天進行總質詢，市議員李啟維關切捷運綠線的規劃。（擷取自南市議會網站）

