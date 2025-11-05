為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    秋季限定《奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會》 門票銅板價10元

    2025/11/05 13:44 記者陳鳳麗／南投報導
    《奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會》會有耆老說故事並製作傳統竹製童玩。（林保署南投分署提供）

    《奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會》會有耆老說故事並製作傳統竹製童玩。（林保署南投分署提供）

    《奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會》，11月8日、9日在奧萬大國家森林遊樂區舉辦，活動匯集泰雅族、賽德克族、布農族等原住民文化、美食手作、生態旅遊與自然美景，除了音樂接力表演，還有農特產、美食、傳統工藝的森林部落市集，並有九宮格餐盒，入園門票只要10元。

    迎接奧萬大楓紅時節，今年第5年舉辦的《奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會》，本週六（8日）起一連兩天在奧萬大國家森林遊樂區舉行，兩天的活動，有部落多組原民團體，以歌聲舞蹈和口簧琴述說山林的故事，有古調也有新創原民歌曲，讓參加者在草地上、樹下悠閒聆賞音樂。

    林保署南投分署指出，現場有很受遊客歡迎的森林部落市集，包括：美食點心、農特產品、獵人文化與原民童玩展示之外，還有提供現場地機織布、口簧琴展演與DIY體驗，當天並有米其林綠星主廚與在地族人聯手打造的九宮格餐盒「部落楓采餐套組」。

    活動期間有在現場市集攤位消費並完成任務，即可參加「集章闖關活動」，集滿貼紙即可兌換限量國產材鑰匙圈。詳細活動可上網查看。

    《奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會》有部落團體接力歌舞和樂器表演。（林保署南投分署提供）

    《奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會》有部落團體接力歌舞和樂器表演。（林保署南投分署提供）

    《奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會》現場有民織布機的編織體驗。（林保署南投分署提供）

    《奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會》現場有民織布機的編織體驗。（林保署南投分署提供）

    圖 圖
    圖 圖
