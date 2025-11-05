台灣星奇兒創藝協會搭淡海輕軌 參訪維修廠

台灣星奇兒創藝協會的小朋友坐淡海輕軌暢遊。（新北市社會局提供）

新北市政府社會局透過創新型補助計畫，支持台灣星奇兒創藝協會辦理家長成長學院成果發表暨體驗活動，同時邀請二度就業婦女擔任導覽員，日前帶領自閉症的孩子們暢遊淡海輕軌，並進入維修廠參訪，展現身心障礙者平權與社會共學共榮。

台灣星奇兒創藝協會的孩子們在淡海輕軌列車及月台上，聽取沿途導覽和介紹，也看見輕軌維修的過程，並與幾米作品合照。新北市社會局指出，淡海輕軌以「有愛無礙」為理念，首次開放專列與維修廠作為教育體驗場域，星兒青年於列車上以中、英、日及噶瑪蘭語導覽淡水文化，家長與小朋友則體驗加砂、洗車等實作過程，認識公共運輸背後的專業與細節。

新北市社會局副局長吳淑芳參與活動表示，這項計畫結合交通運輸、文化導覽與社會教育，象徵身心障礙者從被照顧者轉化為參與者與貢獻者，也實踐CRPD（身心障礙者權利公約）平權參與的精神。

星奇兒協會理事長陳傳宗指出，計畫是以「培力而非同情」為精神，讓自閉症孩子接受實務導覽訓練，培養職能與自信，並結合在地淡水旅學堂邀請二度就業婦女擔任導覽員，提升再就業機會與經濟自主。

台灣星奇兒創藝協會在列車上為小朋友介紹淡水風光和人文歷史。（新北市社會局提供）

台灣星奇兒創藝協會帶領小朋友暢遊淡海輕軌。（新北市社會局提供）

