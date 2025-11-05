台北動物園馬來虎「Arhaa」適應良好 熱帶雨林區與你相見歡

馬來虎「Arhaa」兩個多月前來到台北動物園，歷經檢疫期後，目前已經可以在園區內活動。（圖由台北動物園提供）

來自新加坡萬態野生動物保育集團轄下新加坡動物園的雄性馬來虎「Arhaa」2個多月前來到台北動物園，歷經檢疫期後，目前已經可以在園區內活動，民眾有機會在動物園的熱帶雨林區見到其身影。

台北動物園表示，「Arhaa」於9月中檢疫期滿後，移動至熱帶雨林區的作業區適應環境，與保育員培養默契，其個性穩定，進食狀況良好，也非常能配合保育員的指示在後場不同的空間中移動，適應力極好。

至於其與園內雌性馬來虎「Shima」互動方面，剛開始當兩虎隔著欄舍見面時，緊戒心較高的「Shima」在面對這隻「陌生虎」前，顯得不是很開心，時常吼叫宣示對這個地盤的主權；新入住的「Arhaa」則十分溫和，一開始是呆呆地看著氣呼呼的「Shima」，後來開始會主動噴氣示好，「Arhaa」和「Shima」經過一段時間漸漸熟悉彼此後，目前隔欄舍相見時，都會互相噴氣打招呼，看來十分融洽。

台北動物園確認「Arhaa」適應良好後，順利在10月踏入熱帶雨林區的戶外活動場與大家見面，第一次進入戶外活動場的「Arhaa」剛開始有些猶豫，但走進戶外場後，就開始悠哉又不失謹慎地漫步在場地中，仔細地探索環境、到處嗅聞並留下記號，幾次到戶外場後，在水池邊來回走了幾趟試探之後，「Arhaa」終於鼓起勇氣踏入水池，開心地在大熱天時泡水涼爽了好一段時間。

目前，「Arhaa」和「Shima」採「輪班制」，會輪流出現在動物園熱帶雨林的戶外場，而分辨2隻馬來虎的方法可看頭頂花紋，紋路較對稱且中心線清晰的是「Shima」，「Arhaa」則是有對像是眉毛般的黑色短勾紋路。最近2虎大部分時間都喜歡在場地的後半部悠閒地趴坐著休息，大家到熱帶雨林區，歡迎仔細瞧瞧。

台北動物園也指出，老虎在國際自然保育聯盟（IUCN）的紅色名錄中名列「瀕危」（EN）等級，然而包括馬來虎在內的數個亞種，更是被列為「極危」（CR）等級。在全球馬來虎域外保育計畫下，台北動物園與新加坡動物園共同合作，透過個體調度促成新的繁殖配對及血緣更新，目標即在鞏固馬來虎域外安全族群。期待不遠的將來，馬來虎「Arhaa」和「Shima」能為域內及域外的馬來虎族群帶來翻轉物種瀕危趨勢的新希望。

「Arhaa」和「Shima」特徵各不相同。（圖由台北動物園提供）

