解封倒數！ 盧秀燕重回前進應變所 稱廚餘養豬場「防疫戰士」

解封倒數！台中豬場爆非洲豬瘟，全國禁運禁宰15天，明天週五可能解封，中央前進應所指揮官杜文珍今在前進應變所記者會表示，「全台都是陰性，案例只鎖在台中這一場！」而盧秀燕昨天缺席前進應變所記者會，今天現身稱廚餘養豬場是「防疫戰士」，如果中央持續禁止廚餘餵豬，市府將延續補貼豬場。

杜文珍指出，大家都在等台灣豬何時在市面上看到，何時解封，將由中央應變中心宣佈，她說，綜整這15天防疫及疫調結果，防疫團隊訪視不停，強調豬場防疫不能輕忽，為了準備開市，屠宰場、運豬車、市場肉攤等都加強清潔消毒整備，為了解封後的安全，能恢復昔日作業。

盧秀燕昨天缺席前進應變所記者會，在市府主持市政會議直播宣稱，主持市政會議直播宣稱，台中包括清消、封鎖、疫調、監控等均「採全國最嚴格標準」被外界炮轟「怎麼好意思！」。

今天盧秀燕重回後記者會，強調今明兩天是關鍵時刻，不能放鬆，要防疫到最後一刻，並宣佈因應中央解封措施，市府會因全解封、不同解封，提供不同的配套措施。

針對中央如果延續廚餘禁止餵豬，盧秀燕稱廚餘養豬場是「防疫戰士」，市府將持續對其補貼到禁止期結束，包括廚餘車進場免廚餘費、廚餘車司機補貼、加碼飼料差補助。

會後由於中央防疫團隊前一天送市府「菱角」祝福台中市早日「清零」，市府今也回禮送檸檬餅感謝協助中央「清零」。

