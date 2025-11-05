議員許家睿服務處接不明包裹！ 寄件人急尋回 原因曝光網全笑了

花蓮光復鄉日前爆發嚴重災情，當時民進黨桃園市議員許家睿整理熱心民眾捐助物資送往花蓮。（取自許家睿臉書）

花蓮光復鄉日前爆發嚴重災情，當時民進黨桃園市議員許家睿整理熱心民眾捐助物資送往花蓮，沒想到，有民眾上次寄去物資後忘記更改地址，將網購的飼料全部寄到他服務處，並急得在網路上發文「請問議員有沒有收到？」沒想到，不僅許家睿在下方親自留言回應，要他快點提供資料以便他寄回飼料，這篇貼文也引來大量網友留言。

一名網友昨日晚間在 Threads 上發文 標註許家睿，請問議員有沒有收到他使用momo網購下訂的包裹？他解釋，因為上次寄了花蓮物資，這次訂貨忘記改地址，不小心把家裡貓貓要吃的飼料，全部寄到許的服務處了。

對此，許家睿在該貼文發布1分鐘內，立刻在下方留言：「我確認一下...」不久後，他也表示：「確定有！趕快私訊我收件資訊，不然貓貓要斷糧了！」並留下兩個「笑哭了」表情符號。

貼文發出後，引發大量網友觀看，網友紛紛留言表示：「這篇文好笑程度100%，議員真的跑來回覆還怕貓貓斷糧好笑程度1000%」、「人家在辦公室踩飛輪都有300萬可以收，民進黨議員只有貓飼料」、「你把議員當成貓養嗎？」、「這串文也太可愛了吧？」、「threads = 大型台灣聊天群組」、「我很驚訝，居然議員真的會回覆耶」。momo購物網小編也在下方留言：「我自行宣布，這是本週最可愛的貼文沒有之一。」

目前該串文已有超過40萬次瀏覽，原PO也不好意思地表示：「本來只是想低調tag議員問一下下就好，一覺醒來發現已變成大型『笑死現場』。」許家睿今日下午也在留言發出他與原PO合照，並已交付包裹的照片表示：「貓貓不會斷糧了！」

許家睿已成功交付貓糧。（取自許家睿Threads）

