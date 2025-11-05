為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    議員許家睿服務處接不明包裹！ 寄件人急尋回 原因曝光網全笑了

    2025/11/05 17:27 即時新聞／綜合報導
    花蓮光復鄉日前爆發嚴重災情，當時民進黨桃園市議員許家睿整理熱心民眾捐助物資送往花蓮。（取自許家睿臉書）

    花蓮光復鄉日前爆發嚴重災情，當時民進黨桃園市議員許家睿整理熱心民眾捐助物資送往花蓮。（取自許家睿臉書）

    花蓮光復鄉日前爆發嚴重災情，當時民進黨桃園市議員許家睿整理熱心民眾捐助物資送往花蓮，沒想到，有民眾上次寄去物資後忘記更改地址，將網購的飼料全部寄到他服務處，並急得在網路上發文「請問議員有沒有收到？」沒想到，不僅許家睿在下方親自留言回應，要他快點提供資料以便他寄回飼料，這篇貼文也引來大量網友留言。

    一名網友昨日晚間在 Threads 上發文 標註許家睿，請問議員有沒有收到他使用momo網購下訂的包裹？他解釋，因為上次寄了花蓮物資，這次訂貨忘記改地址，不小心把家裡貓貓要吃的飼料，全部寄到許的服務處了。

    對此，許家睿在該貼文發布1分鐘內，立刻在下方留言：「我確認一下...」不久後，他也表示：「確定有！趕快私訊我收件資訊，不然貓貓要斷糧了！」並留下兩個「笑哭了」表情符號。

    貼文發出後，引發大量網友觀看，網友紛紛留言表示：「這篇文好笑程度100%，議員真的跑來回覆還怕貓貓斷糧好笑程度1000%」、「人家在辦公室踩飛輪都有300萬可以收，民進黨議員只有貓飼料」、「你把議員當成貓養嗎？」、「這串文也太可愛了吧？」、「threads = 大型台灣聊天群組」、「我很驚訝，居然議員真的會回覆耶」。momo購物網小編也在下方留言：「我自行宣布，這是本週最可愛的貼文沒有之一。」

    目前該串文已有超過40萬次瀏覽，原PO也不好意思地表示：「本來只是想低調tag議員問一下下就好，一覺醒來發現已變成大型『笑死現場』。」許家睿今日下午也在留言發出他與原PO合照，並已交付包裹的照片表示：「貓貓不會斷糧了！」

    許家睿已成功交付貓糧。（取自許家睿Threads）

    許家睿已成功交付貓糧。（取自許家睿Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播