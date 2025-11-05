毛豬禁宰解封在即 專家籲增加週日開市紓解出豬壓力

專家產業呼籲應增加開市日，以紓解出豬壓力。（資料照）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部祭出15天禁運禁宰措施，預估期間將增加35萬到39萬頭豬隻，為秩序出豬，農業部將採登記方式、一天最多3萬頭等措施，並搭配超出標準規格的豬隻先送屠宰場後由冷凍公會凍存，有專家建議，應該讓原本休市的週日開市，紓解豬隻壓力。

非洲豬瘟中央應變中心預計今討論禁運禁宰措施是否會於11月6日中午12時解禁抑或延長，農業部先前宣布為讓豬農秩序出豬，將和各縣市養豬協會協調用登記方式讓豬農出豬，1天屠宰拍賣數量最高3萬頭，超過125公斤標準規格的豬隻先送屠宰場並由冷凍公會凍存等。

台灣畜牧協會理事長張勝明表示，目前知道政府計畫要讓原本每台可載運50頭的運豬車改成載運35頭，以控制拍賣數量，但這作法恐怕難以讓現在已經塞爆的養豬場有效紓壓，而我國肉品市場、屠宰場等每週日休息、傳統零售市場則是週一休息，他建議若要紓解出豬壓力，農業部應增加開市日，尤其應將本週週日的休市日改開市，「這樣至少紓解1/15壓力了。」他指出，只要連續15週的週日都有開市，並搭配冷凍肉商增加抓豬量並暫停進口國外豬肉，就可有效紓解豬隻數量問題。

另有一不具名、在產業現場30年的專家表示，現在豬農都高度配合防疫措施，之後農業部規劃要讓豬農秩序出豬，但是否可「秩序」，還是回歸到豬價，他表示豬價一如股價，當股市下跌時，很多股民就會恐慌拋售手中股票，若開市後豬價不理想，甚至後市看壞，當然也會引發豬農恐慌，直言開市後5天的豬價是關鍵，另豬隻拍賣前都要登記抽籤決定順序，認為抽籤也要公平化，因拍賣順序會影響價格。

