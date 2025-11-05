新社花海暨台中國際花毯節將登場 波波鴿花海個人化郵票吸睛

台中郵局配合新社花海及台中國際花毯節推出個人化郵票。（台中郵局提供）

〔記者歐素美／台中報導］2025新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日至11月30日登場!台中郵局特別發行「波波鴿花海主題」個人化郵票，開幕當天並提供限量1000封紀念封供民眾免費索取。

台中郵局局長葉玉瑕今天帶領同仁出席活動記者會，共襄盛舉並預告今年郵局精心規劃的主題活動與特色郵品，誠摯邀請民眾一同迎接花海盛宴。

台中郵局表示，將於11月8日至9日在活動現場設置服務攤位，提供多款集郵票（商）品展售服務，讓民眾在繽紛花海中體驗郵政文化之美，並於開幕日（11/8）特別開辦臨時郵局，提供限量1000封紀念封供民眾免費索取。

活動期間，台中郵局特別發行「波波鴿花海主題」個人化郵票共4款，分別為波波鴿遊花海、波波鴿花毯夢、波波鴿種植趣及波波鴿顧目啾，並同步推出限量500份的「花海同樂福袋」，內容包含SNOOPY同樂旅行袋、幸福郵你矽膠餐墊、郵愛地球餐具組、波波鴿個人化郵票及心花樣瓷杯等5項精選商品，十分超值，民眾可於花海現場郵局服務區或至台中各地郵局窗口選購。

葉玉瑕表示，新社花海節是台中郵局長年深耕地方、展現郵政服務的重要活動。繽紛花海讓民眾徜徉自然之美，也能帶回紀念價值的特色郵品。郵政是民眾的好鄰居，秉持服務熱忱不間斷，感謝主辦單位農業部種苗改良繁殖場及台中市政府觀光旅遊局支持，讓台中郵局為城市行銷再添亮點，共同綻放郵政與花海的美麗風華。

