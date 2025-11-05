彰化和美全民運動館完工拚明年3月營運 地方憂成「蚊子館」

和美全民運動館完工，拚明年3月營運。（圖由賴清美提供）

彰化縣繼彰北、彰南國民運動中心之後，第3座和美全民運動館也已完工，力拚2026年3月啟用，備受地方期待，但有民眾認為運動館位置偏僻，還不如就近在鎮內學校運動場運動，另有民眾憂心看到彰北、彰南國民運動中心營運狀況後，和美館BOT能否順利進行並不樂觀，甚至未來恐將淪為「蚊子館」。

縣府表示，總經費約3.5億元的和美全民運動館，總面積約為3公頃，規劃室內游泳池、籃球場、羽球場、體適能中心、桌球館、韻律教室等6大核心設施及戶外田徑場，並搭配相關附屬設施。目前全館已完工驗收中，預計明年3月營運。

彰化縣議員賴清美指出，和美運動館腹地廣大好停車，但也希望未來啟用後，價格方面能優待和美、線西與伸港3鄉鎮的民眾。不過也有地方民眾認為，依彰北、彰南運動中心營運狀況來看，和美運動館是否「扛得住」打上問號？且彰南運動中心甚至有廠商終止合約、設備爭議等風波，一度面臨停擺，雙方仍在打官司中，憂心和美館未來恐將淪為「蚊子館」。

縣府表示，彰化第4座的鹿港全民運動館也在施工中，預計明年11月完工，後續的溪湖、北斗、二林、田中4大分區，也找到場地開始進行規劃，希望讓全彰化8大分區都設有大型運動場館，讓民眾可以享有優質的運動健身場所。且配合和美運動館，一併進行聯外交通整建，投入7千萬元，將新闢一條寛13公尺的道路，並將既有道路西興路從5米道路拓寬為13米，讓大家要來運動交通更加便利。

和美全民運動館完工，共有6大設施與戶外運動場。（圖由賴清美提供）

鹿港全民運動館也在施工中，預計明年11月完工。（圖由縣府提供）

