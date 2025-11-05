澎湖西嶼自來水管破管搶修 716户停水

自來水公司第七區管理處澎湖營運所，展開漏水檢修工程。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣西嶼鄉合界村、橫礁村、竹灣村、小門村及大池村民眾，今（5）日無水可用，影響716戶民生用水，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所在大池社區牌樓對面路口，展開漏水緊急搶修，預計下午5時恢復正常供水，凸顯西嶼漏水率過高問題。

台灣自來水公司董事長李嘉榮表示，西嶼地區漏水率高達30%以上，主要原因管線過於老舊，不僅導致水資源浪費，也造成部分地區水壓不足，影響用戶正常用水。因此第七區管理處澎湖營運所連日來天天派員，前往西嶼進行自來水管查修，主動檢測查報，此次發現的漏水點，就是自來水公司主動查修。

根據自來水公司第七區管理處澎湖營運所公告，「今日因西嶼大池村破管搶修，停水時間從上午9點停到下午5點，請先儲水備用，謝謝大家。停水影響範圍澎湖縣西嶼鄉合界村、橫礁村、竹灣村、小門村，停水戶數：716，搶修方法是斷管維修」。

自來水公司第七區管理處澎湖營運所表示，由於西嶼地區漏水率高，對於離島得之不易的珍貴水資源，自來水公司在積極辦理西嶼地區降低漏水率工作，昨日有檢測到此處地下漏水，因此今日辦理停水修理。

西嶼自來水檢修工程，多村716戶停水。（記者劉禹慶攝）

