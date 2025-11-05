為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    曾發動「春節依法休假抗爭行動」被判敗訴 台鐵工會明發起絕食100小時

    2025/11/05 12:58 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵產業工會明起發起絕食抗議行動。（台鐵產工提供）

    台鐵產業工會明起發起絕食抗議行動。（台鐵產工提供）

    台鐵產業工會今天（5日）宣布，為抗議最高行政法院近期判決台鐵員工在2017年發起的「春節依法休假抗爭行動」敗訴，明天起將在台北車站進行為時100小時的絕食抗議，並表達「依法休假無罪」。

    台鐵產工表示，2017年台鐵產業工會由於與當時的台鐵局爭取血汗班表改革、待遇改善，發動「春節依法休假抗爭行動」，以國定假日依法休假方式向台鐵資方施壓，最終雖然成功爭取到班表改制、設置夜點費（夜間津貼）等改善，但有337名員工在後續遭到台鐵局打壓懲處，從此展開長達將近10年的救濟之路。

    產工表示，這起案件爭點在於，勞動部裁決認為員工應於班表排訂後7天內請假、或於放假日前7天請假，因此台鐵局懲處員工不構成打壓。然而勞動法規對於國定假日放假權利，國定假日勞工無出勤義務，雇主需徵得勞工同意始得出勤，勞動部透過裁決繞過修法，自我限縮勞工國定假日權利。

    過程中，台北高等行政法院2度判決台鐵產業工會勝訴，勞動部與台鐵公司卻堅持上訴打壓爭取改革員工，而最高行政法院近期判決出爐，推翻前述所有判決判產工敗訴。

    台鐵產工認為，判決不僅限縮工會活動規模與範圍，影響未來所有打算爭取的工會，更糟糕的是認同資方不用經過勞工「明確同意」國假出勤，來限縮勞工國定假日權利，影響數百萬廣大勞工，完全無視勞資關係中勞工請假的弱勢處境。

    台鐵產工表示，無法認同這樣完全偏向資方、打壓推動改革勞工的判決，因此將於11月6日到11月10日，進行為時100小時的絕食抗議，邀請所有支持產工、支持國假權益、捍衛工會活動的友會與會員、員工一起參與。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播