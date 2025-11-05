曾發動「春節依法休假抗爭行動」被判敗訴 台鐵工會明發起絕食100小時

台鐵產業工會明起發起絕食抗議行動。（台鐵產工提供）

台鐵產業工會今天（5日）宣布，為抗議最高行政法院近期判決台鐵員工在2017年發起的「春節依法休假抗爭行動」敗訴，明天起將在台北車站進行為時100小時的絕食抗議，並表達「依法休假無罪」。

台鐵產工表示，2017年台鐵產業工會由於與當時的台鐵局爭取血汗班表改革、待遇改善，發動「春節依法休假抗爭行動」，以國定假日依法休假方式向台鐵資方施壓，最終雖然成功爭取到班表改制、設置夜點費（夜間津貼）等改善，但有337名員工在後續遭到台鐵局打壓懲處，從此展開長達將近10年的救濟之路。

產工表示，這起案件爭點在於，勞動部裁決認為員工應於班表排訂後7天內請假、或於放假日前7天請假，因此台鐵局懲處員工不構成打壓。然而勞動法規對於國定假日放假權利，國定假日勞工無出勤義務，雇主需徵得勞工同意始得出勤，勞動部透過裁決繞過修法，自我限縮勞工國定假日權利。

過程中，台北高等行政法院2度判決台鐵產業工會勝訴，勞動部與台鐵公司卻堅持上訴打壓爭取改革員工，而最高行政法院近期判決出爐，推翻前述所有判決判產工敗訴。

台鐵產工認為，判決不僅限縮工會活動規模與範圍，影響未來所有打算爭取的工會，更糟糕的是認同資方不用經過勞工「明確同意」國假出勤，來限縮勞工國定假日權利，影響數百萬廣大勞工，完全無視勞資關係中勞工請假的弱勢處境。

台鐵產工表示，無法認同這樣完全偏向資方、打壓推動改革勞工的判決，因此將於11月6日到11月10日，進行為時100小時的絕食抗議，邀請所有支持產工、支持國假權益、捍衛工會活動的友會與會員、員工一起參與。

