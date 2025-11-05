王鴻薇質疑4G吃到飽恐被聯合壟斷下架 NCC：服務還是持續的

國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲。（資料照）

國民黨立委王鴻薇今日於立法院交通委員會質詢指出，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，中華電信也極可能跟進，4G吃到飽恐被聯合壟斷下架。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲回應，目前沒有聯合壟斷這件事；黃文哲在答覆民進黨立委蔡其昌相關質詢時也表示，沒有4G會停止服務這件事，4G的服務還是持續的。

王鴻薇表示，若中華電信也跟進遠傳與台灣大哥大，會到公平會提告他們有聯合壟斷行為，NCC有沒有了解或注意到此問題，有因應措施保障消費者權益？對此，黃文哲回應，5G資費比較貴，有一部分是資費綁手機，所以是貴在手機的部分，目前也還沒有聯合壟斷這件事，不過若資費方案有委員所說情事，會去了解。

王鴻薇聞言表示，主秘說沒有聯合壟斷行為，她認為是在幫業者說話，因為現在4G吃到飽，在市場上還有看到價格變化，有其他價格可選擇，但5G吃到飽價格是統一的，一律24個月1399元，這已經有聯合壟斷的行為，請NCC要站在消費者立場。

王鴻薇也詢問交通部長陳世凱，中華電信會不會全面跟進，這對消費者不利，對此，陳世凱回應，目前中華電信沒有跟他說4G要停止這件事，4G各種資費也還在，委員的提醒，他回去會向中華電信了解，站在消費者立場來思考這件事。

蔡其昌質詢時也詢問NCC主秘黃文哲，4G還有一千多萬戶使用者，電信公司不斷促銷5G，4G何時到期，是否無法再提供資費選擇，NCC應保障4G消費者的資費選擇權，是否有4G會停止服務這件事？對此，黃文哲表示，沒有這件事，4G的服務還是持續的。

蔡其昌強調，4G的服務不可以停止，電信公司在促銷、推廣的語氣一副4G要停止了，要大家去改用5G，這就是消費者會擔心的原因，NCC要向電信公司溝通，避免造成民眾誤解。

