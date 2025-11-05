禁廚餘養豬「隱藏版」財源全沒了！ 彰化各公所2週少賺這麼多

非洲豬瘟疫情禁餵廚餘，近2週來彰化縣各公所回收的廚餘全送溪州焚化爐燒掉。（環保局提供）

因非洲豬瘟疫情而被禁用廚餘養豬，彰化縣把這些廚餘全部運到溪州焚化廠燒掉，這一燒才燒出看似沒人要，處理起來又棘手的廚餘竟然是「黃金」，1公斤廚餘市面收購價格0.7元，廚餘重、量又多，過去各鄉鎮公所靠賣廚餘進帳不少，環保局初步統計，光是近兩週來，縣內公所就少了約15萬元收入。

政府10月22日公告禁餵豬隻吃廚餘，23日起，彰化縣全送焚化爐燒毀，根據環保局統計，10月23日至11月4日，縣內廚餘進入溪州焚化廠總量高達625.6公噸，其中216.44公噸來自公所、409.16公噸來自養豬業。若以過去每公斤0.7元估算，公所短短兩週少賺15萬1508元。

為何廚餘能值錢？豬農說，全靠市場供需，市場需求強，價格就好；國際黃豆、玉米價格節節攀升，進而推升飼料價格，相比飼料，廚餘顯得便宜，豬農願意用廚餘養豬，廚餘有人收，代表有去化之處，價格自然就好，因此豬農需求高低，牽動廚餘收購價格。

面對各公所突然少了廚餘收入，環保局長江培根說，這是中央政策，地方只能配合。農業部已表明，若要重新開放廚餘養豬，必須同時符合4項條件，包括養豬場的蒸煮設備與規模相符、能即時監控蒸煮過程、確保蒸煮溫度達90度以上並持續1小時等，短時間應該還不能解禁，現階段縣內還是焚化去化廚餘為原則，公所財源減少也得接受，「這是沒辦法的事！」

