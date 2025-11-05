為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北歡樂耶誕城11/14開城 市民廣場周邊天橋、人行道變裝奇幻馬戲

    2025/11/05 12:47 記者黃政嘉／新北報導
    新府路人行道「馬戲棚大道」以帳篷輪廓引領民眾進入童話馬戲世界。（新北市觀旅局提供）

    新府路人行道「馬戲棚大道」以帳篷輪廓引領民眾進入童話馬戲世界。（新北市觀旅局提供）

    「2025新北歡樂耶誕城」11月14日將開城，除了大型藝術裝置外，市民廣場周邊連通天橋與人行道也將妝點成奇幻有趣的馬戲團場景，新北市觀光旅遊局指出，目前各場景陸續布置中，屆時邀請民眾感受新北馬戲嘉年華的歡樂魅力。

    新北市觀旅局說明，小遠百天橋「華麗空中飛人」以金黃燈海構築壯麗舞臺，燈條化作空中飛人姿態，穿梭於光廊之上；百揚大樓天橋「極限火圈表演」重現馬戲團獅子穿越火圈的瞬間；板橋車站天橋「狂歡馬戲彩旗」以三角彩旗視覺融合新北市徽色系。

    新府路天橋「魔幻舞環」有晶瑩剔透的琉璃光影在空中折射閃耀；縣民大道公車站旁天橋「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球交織懸掛，營造泡泡般場景；新站路天橋「時光膠囊」透過科技光影營造空間延伸感；板橋車站B1連通道「LINE FRIENDS星光大道」結合可愛角色與遊樂設施燈飾打造；縣民大道天橋的「神奇變幻彩球」以聯合國反性別暴力運動代表色、象徵包容與關懷的「珊瑚橘」為主色，搭配可觸碰變換色彩的互動燈球，傳遞性別平等的溫柔理念。

    市民廣場周邊4條人行道化作馬戲歡樂大道，中山路人行道以「神奇魔術帽」為主題，帶來升降動態驚喜；新府路人行道的「馬戲棚大道」以經典帳篷輪廓，引領民眾進入童話馬戲；新站路人行道「歡樂小丑派對」運用小丑造型椅，和遊客互動合照；縣民大道人行道設「大象轉轉球」，大象高舉鼻子頂著會旋轉的馬戲彩球。

    新府路天橋「魔幻舞環」以晶瑩剔透的琉璃光影在空中折射閃耀。（新北市觀旅局提供）

    新府路天橋「魔幻舞環」以晶瑩剔透的琉璃光影在空中折射閃耀。（新北市觀旅局提供）

    百揚大樓天橋「極限火圈表演」重現馬戲團熱力奔放的獅子穿越火圈瞬間。（新北市觀旅局提供）

    百揚大樓天橋「極限火圈表演」重現馬戲團熱力奔放的獅子穿越火圈瞬間。（新北市觀旅局提供）

    縣民大道天橋「神奇變幻彩球」以「珊瑚橘」為主色，傳遞性別平等的溫柔理念。（新北市觀旅局提供）

    縣民大道天橋「神奇變幻彩球」以「珊瑚橘」為主色，傳遞性別平等的溫柔理念。（新北市觀旅局提供）

    縣民大道公車站旁天橋「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球交織懸掛，營造泡泡般場景。（新北市觀旅局提供）

    縣民大道公車站旁天橋「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球交織懸掛，營造泡泡般場景。（新北市觀旅局提供）

    新站路天橋「時光膠囊」透過科技光影，營造延伸感。（新北市觀旅局提供）

    新站路天橋「時光膠囊」透過科技光影，營造延伸感。（新北市觀旅局提供）

