宜蘭員山童玩公園三期工程說明會 地方盼納交通規劃

宜蘭縣代理縣長林茂盛主持員山童玩公園地方說明會。（記者王峻祺攝）

位於宜蘭縣員山鄉的童玩公園，二期工程正在驗收，斥資2.4億元、最重要的三期工程，即將於明年2月動工，縣府今天舉辦說明會，地方盼納入整體交通規劃，並要求如期、如質完工「切勿再延宕！」縣府回應，會將各方意見納入檢討。

「員山童玩公園」早在2000年籌辦設立，20多年來歷經環評、選址及外員山戰車營舊營區的文資保存、園區定位等問題而延宕，2023年完成第一期景觀工程，目前二期工程驗收中，同時投入三期工程發包，預計2026年2月動工、2028年竣工。

宜蘭縣府今天舉辦地方說明會，並擺出3D模型，由知名台灣建築師黃聲遠分享設計理念，第三期工程內容主體為展演廳、旅客服務中心及淋浴室廁所等建物，其中展演廳部分最高可容納1千人。

爭取設置「童玩公園」淵源，源自每年暑假在冬山河親水公園舉辦的童玩節，地方認為斥資上億元辦完活動就拆除太浪費，因此爭取常態性設施。不過縣議員黃浴沂認為，設計缺乏童玩意義，規劃內容還可以更好。

縣議員黃雯如說，先前地下排水系統施作，地方較無感，希望後續主體建築如期完工，不能再拖延。

鄉長張宜樺則說，先前辦理會勘，地方認為公園應有對外完善交通路網建設，包括防汛道路擴寬等考量，也盼公園能補足最重要「水的元素」。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，期待打造童玩節親水、童玩公園「雙園區」，在第三期工程即將上網招標前，與建設處、文化局、建築師舉行地方說明會，蒐集民眾意見，縣府也會檢視、檢討，代表興建公園的決心。

員山童玩公園將進入第三期工程，宜蘭縣府舉行地方說明會。（記者王峻祺攝）

宜蘭員山童玩公園3D模型出爐。（記者王峻祺攝）

