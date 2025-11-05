4月故障7月仍蒸煮？梧棲豬場廚餘機 疫爆後還見廚餘殘渣

梧棲豬場廚餘設備髒污、滿是粉塵。（中央前進應變所提供）

台中梧棲廚餘豬場成台灣非洲豬瘟防疫破口，中央疫情報告指來源最可能來自未完蒸煮的廚餘，其實案場廚餘蒸煮設備早在4月就故障，但市府5、7月稽查都未發現；台中市副市長鄭照新今（5）日則說，廚餘機4月故障是豬農口述，但豬農兒子說7月18日還有蒸煮，豬場封鎖時廚餘機內部仍有廚餘，將再追查設備是確實故障還是時好時懷，至於市府稽查如有不實，也會懲處、不會包庇。

C猪場分廚餘也放行？鄭照新：清潔隊認單不認車

針對案場猪農將梧棲清潔隊的廚餘分讓給「C猪場」，C豬場更直接開車去清潔隊收廚餘，外界質疑清潔隊竟毫無所覺，是不是默許C豬場分流廚餘？鄭照新表示，清潔隊是「認單不認車」，也說外界說法是「推測」，會再加以調查。

鄭照新說，由於梧棲清潔隊簽收領取廚餘皆是記錄合約案場的名稱，豬農如有分讓情形則已違法，目前案場豬農父子已被羈押，檢調偵辦中，另外C豬場如有登載不實的嫌疑，也會進一步追究。

市府稽查、防疫連出包 盧秀燕指派黃崇典究責

另針對此次非洲豬瘟，台中市政府稽查、防疫連連出包，鄭照新重申，市長盧秀燕責成秘書長黃崇典組調查小組追究，會加速調查的速度。

至於動保處防疫人員不足，鄭照新也說，會加強人力遞補。

鄭照新表示，廚餘機在4月故障是豬農口述，但兒子則說在7月18日還有蒸煮，疫情爆發後封鎖豬場時廚餘機內部仍有廚餘，至於設備確實故障，還是時好時懷，將再追查。（記者蔡淑媛攝）

台中梧棲廚餘豬場成台灣非洲豬瘟防疫破口，中央疫情報告指來源最可能來自未完蒸煮的廚餘。（資料照，防檢署提供）

梧棲豬場廚餘設備生鏽、髒污。（中央前進應變所提供）

