林保署記錄阿里山四季遞嬗聲景 留住林鐵將消失的噠噠引擎音

農業部林保署長林華慶表示，未來將在林鐵火車模型等產品融入阿里山的聲景。（記者楊媛婷攝）

農業部林業保育署投入2年時間，蒐集阿里山林鐵與沿線山村聲音地景，這些聲音地景包含林鐵引擎特有的噠噠聲響，還有道班修理軌道的金屬聲，以及觀看阿里山日出遊客的興奮聲，林保署署長林華慶今（5日）表示，未來希望將這些聲音結合模型，讓模型好看又好聽。

林保署展開聲音地景採集研究計畫，投入2年時間深入鐵道沿線的生態與人文，保存阿里山四季遞嬗的聲音，林華慶表示，阿里山林鐵是我國首處國家及重要文化景觀，全長超過70公里，串聯23座具有自然、生態、產業與人文特色的車站，這次計畫共走訪北門、竹崎、樟腦寮、獨立山、水社寮、奮起湖、十字路與祝山等8個車站，建立45個聲音據點，透過聲音的保存，呈現阿里山四季不同海拔的聲景。

請繼續往下閱讀...

林華慶進一步指出，接下來即將引入新的林鐵火車頭，包含森里號等，這些火車頭為電動火車頭，和過去的林鐵火車頭會發出的噠噠聲響很不同，透過蒐集聲景，保留住過去林鐵火車的聲音足跡，他指出，這些蒐集的聲音將上傳到國際聲音平台radio aporee，世界各地的民眾都可聽到阿里山之聲外，未來也會將這些聲音運用在林保署推出的模型文創商品，讓模型不再只是靜態呈現，還能「聲」歷其境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法