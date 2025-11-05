為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林無企業申請減班休息 虎尾就業中心祭測驗活動

    2025/11/05 12:23 記者李文德／雲林報導
    目前全國減班休息人數趨緩，虎尾就業中心特別舉辦測驗活動，鼓勵縣內企業了解勞動部各項就業安定措施。（圖由虎尾就業中心提供）

    受美國對等關稅等影響，勞動部統計，今年10月底前減班休息人數達8331人。雲林縣目前雖無企業申請減班休息，但為讓各企業掌握各項「支持勞工安定就業措施」，虎尾就業中心11月10日前，舉辦線上「政策小學堂趣味互動測驗」。中心主任廖家偉表示，目前逾百家業者響應，約10家邀請前往宣導，反應熱烈。

    根據勞動部勞動統計網資料顯示，今年8月起勞雇雙方協商減少工時實施人數有逐漸上升趨勢，從8月中3934人，到10月中達到最高8543人，不過到10月底達8331人，顯示減班休息人數緩降趨勢。

    虎尾就業中心指出，根據目前統計雲林縣內並無企業申請減班休息，但勞動部因應經濟貿易變動，因此推出各項「支持勞工安定就業措施」，如強化版的「僱用安定措施」，提供實施減班休息的勞工薪資差額補貼；「勞工再充電計畫」，鼓勵減班休息勞工利用空檔參加職業訓練，提升職能，期間可領取訓練津貼。

    廖家偉表示，為讓僱主們可知道各項措施，即日起至10日舉辦小學堂測驗，內容涵蓋了上述勞動部安定就業措施的適用對象、補助項目及申請流程等關鍵資訊，希望將這些政策化繁為簡，使企業能即時運用。目前為止已有超過百家企業響應，主要以製造業為多數，甚至約10家企業有意願請就業中心前往公司宣導安定就業措施，邀請各企業夥伴把握最後機會，趕快測驗。

