減班勞工注意！ 勞動部提供薪資差額7成補貼 別錯過申請期限

勞動部針對紡織業等9大業別，啟動「強化版僱用安定措施」，針對實施減班休息的勞工，提供薪資差額70%的薪資補貼，勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁提醒，符合資格的減班休息勞工須注意申請期限，以8月份減班休息的勞工為例，薪資差額補貼可能須於11月28日前申請，以確保自身權益。

勞動部為減輕國際情勢變動對產業衝擊並舒緩勞工面臨的減薪壓力，8月1日已啟動「強化版僱用安定措施」，預計到明年1月31日前針對9大業別的減班休息勞工提供薪資差額補貼；因薪資差額補貼的申請期限採「區段」計算，勞工須從實施減班休息每滿30天的次日起90天內提出申請，以8月1日到8月30日減班休息的勞工為例，須於11月28日前提出申請，期限內未完成申請，恐影響自身請領資格。

桃竹苗分署提供企業與勞工申請「強化版僱用安定措施」的專人輔導服務，以協助雇主代勞工申請補貼，賴家仁說，勞工除了可透過雇主代為申請外，也能利用「台灣就業通」線上申辦系統自行申請，無論是雇主代為申請或自行申請，薪資差額補貼都將直接匯入勞工的個人金融帳戶。

