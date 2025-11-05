為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    減班勞工注意！ 勞動部提供薪資差額7成補貼 別錯過申請期限

    2025/11/05 12:30 記者周敏鴻／桃園報導
    「強化版僱用安定措施」有申請薪資差額補貼的期限。（桃竹苗分署提供）

    「強化版僱用安定措施」有申請薪資差額補貼的期限。（桃竹苗分署提供）

    勞動部針對紡織業等9大業別，啟動「強化版僱用安定措施」，針對實施減班休息的勞工，提供薪資差額70%的薪資補貼，勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁提醒，符合資格的減班休息勞工須注意申請期限，以8月份減班休息的勞工為例，薪資差額補貼可能須於11月28日前申請，以確保自身權益。

    勞動部為減輕國際情勢變動對產業衝擊並舒緩勞工面臨的減薪壓力，8月1日已啟動「強化版僱用安定措施」，預計到明年1月31日前針對9大業別的減班休息勞工提供薪資差額補貼；因薪資差額補貼的申請期限採「區段」計算，勞工須從實施減班休息每滿30天的次日起90天內提出申請，以8月1日到8月30日減班休息的勞工為例，須於11月28日前提出申請，期限內未完成申請，恐影響自身請領資格。

    桃竹苗分署提供企業與勞工申請「強化版僱用安定措施」的專人輔導服務，以協助雇主代勞工申請補貼，賴家仁說，勞工除了可透過雇主代為申請外，也能利用「台灣就業通」線上申辦系統自行申請，無論是雇主代為申請或自行申請，薪資差額補貼都將直接匯入勞工的個人金融帳戶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播