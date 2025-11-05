為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    盧秀燕送「檸檬餅」謝前線防疫人員 預祝「清零成功」

    2025/11/05 12:43 記者廖耀東／台中報導
    台中市政府贈防疫工作人員「檸檬餅」，強調豬瘟防疫倒數兩天，預祝「清零成功」。左為台中市長盧秀燕，右為副市長鄭照新。（記者廖耀東攝）

    台中市政府贈防疫工作人員「檸檬餅」，強調豬瘟防疫倒數兩天，預祝「清零成功」。左為台中市長盧秀燕，右為副市長鄭照新。（記者廖耀東攝）

    非洲豬瘟中央前進應變所今（5）日例行記者會，台中市長盧秀燕特地準備贈送「檸檬餅」給前線防疫人員，向防疫團隊及市民傳遞防疫決心與感謝之意，強調距離「清零」截止日僅剩2天，在嚴肅防疫氣氛下營造幾分輕鬆與溫暖。

    農業部、環境部昨天記者會贈送台中市兩盒官田菱角，取「菱」諧音「零」，祝福早日「清零」；今天盧秀燕特地準備「檸檬餅」贈送給前線防疫人員，象徵「酸甜有成」，感謝他們長期堅守崗位，也以「檸」諧音「零」，預祝「清零成功」，盼望防疫很酸，預祝成果將會很甜美。

    副市長鄭兆新在簡報中播放一張名為「寵物豬再忍兩天」的幻燈片，引起現場一片笑聲。他提醒市民，清零前的關鍵時刻，切勿因一時心軟而違反飼養或運送規定，否則可能前功盡棄。簡潔幽默的提醒，讓防疫訊息更深入人心。

    會後，防疫指揮官杜文珍呼籲，大家在最後倒數階段繼續配合，共同守護全國豬隻的安全！

    台中市長盧秀燕（中）送檸檬餅感謝前線防疫人員，預祝「清零成功」，農業部次長杜文珍（前排左二）呼籲，大家在最後倒數階段繼續配合，共同守護全國豬隻安全！（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕（中）送檸檬餅感謝前線防疫人員，預祝「清零成功」，農業部次長杜文珍（前排左二）呼籲，大家在最後倒數階段繼續配合，共同守護全國豬隻安全！（記者廖耀東攝）

    副市長鄭照新提醒「寵物豬再忍二天，禁止外出」，試圖降低抗疫緊蹦氣氛。（記者廖耀東攝）

    副市長鄭照新提醒「寵物豬再忍二天，禁止外出」，試圖降低抗疫緊蹦氣氛。（記者廖耀東攝）

