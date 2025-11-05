為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中染疫豬場四處收廚餘 查來源鎖定5公里內17家東南亞餐廳

    2025/11/05 12:33 記者蔡淑媛／台中報導
    防疫團隊再追梧棲豬場廚餘來源，也啟動稽查案場5公里內的東南亞餐廳，已經掌握17家餐廳。（資料照，防檢署提供）

    防疫團隊再追梧棲豬場廚餘來源，也啟動稽查案場5公里內的東南亞餐廳，已經掌握17家餐廳。（資料照，防檢署提供）

    台中梧棲廚餘豬場爆非洲豬瘟疫情，中央疫情報告指來源最可能來自未完蒸煮的廚餘，由於查出該案例豬場的廚餘車，除了收梧棲清潔隊的廚餘，也發現廚餘車四處趴趴走，疑似廣收廚餘，台中市府今天表示，啟動稽查案場5公里內的東南亞餐廳，已經掌握17家餐廳。

    防疫團隊再查廚餘來源並防止破口，台中市副市長鄭照新今天表示，案場收廚餘養隊，除了收受梧棲清潔隊的廚餘，也收自家、鄰居及家周邊鄰居的壓餘車，地方也通報其豬場的廚餘車趴趴走，疑似廣收廚餘，中央也建議可進一步追查案附近的東南亞餐廳。

    鄭照新說，已啟動稽查案場5公里內的東南亞餐廳，衛生局專案組已掌握17家，稽查餐廳是否有未經查驗及來源不明的食品、豬肉產地標示及產地憑、趨餐廳是否符合衛生規範，及合法廚餘清運等樣態。

    鄭照新表示，案場除了收梧棲清潔隊的廚餘，也發現廚餘車四處趴趴走，疑似廣收廚餘，因此再擴大追查附近東南亞餐廳的廚餘。（記者蔡淑媛攝）

    鄭照新表示，案場除了收梧棲清潔隊的廚餘，也發現廚餘車四處趴趴走，疑似廣收廚餘，因此再擴大追查附近東南亞餐廳的廚餘。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播