台中染疫豬場四處收廚餘 查來源鎖定5公里內17家東南亞餐廳

台中梧棲廚餘豬場爆非洲豬瘟疫情，中央疫情報告指來源最可能來自未完蒸煮的廚餘，由於查出該案例豬場的廚餘車，除了收梧棲清潔隊的廚餘，也發現廚餘車四處趴趴走，疑似廣收廚餘，台中市府今天表示，啟動稽查案場5公里內的東南亞餐廳，已經掌握17家餐廳。

防疫團隊再查廚餘來源並防止破口，台中市副市長鄭照新今天表示，案場收廚餘養隊，除了收受梧棲清潔隊的廚餘，也收自家、鄰居及家周邊鄰居的壓餘車，地方也通報其豬場的廚餘車趴趴走，疑似廣收廚餘，中央也建議可進一步追查案附近的東南亞餐廳。

鄭照新說，已啟動稽查案場5公里內的東南亞餐廳，衛生局專案組已掌握17家，稽查餐廳是否有未經查驗及來源不明的食品、豬肉產地標示及產地憑、趨餐廳是否符合衛生規範，及合法廚餘清運等樣態。

鄭照新表示，案場除了收梧棲清潔隊的廚餘，也發現廚餘車四處趴趴走，疑似廣收廚餘，因此再擴大追查附近東南亞餐廳的廚餘。（記者蔡淑媛攝）

