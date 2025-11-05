台電設備故障 南投5鄉鎮市大停水至晚間10點

自來水公司緊急宣布南投5鄉鎮市大停水15小時。（自來水公司提供）

首次上稿 12:10

更新時間 12:47

民眾注意了！台灣自來水公司今（5）日發布緊急通知，因台電設備故障，導致南投縣原水取水區水量不足，包括竹山鎮、南投市、水里鄉、名間鄉、集集鎮從清晨7時起至晚間10時停水15小時，停水範圍區域內用戶，請自行儲水備用，自來水公司於作業完成後，即恢復供水。

請繼續往下閱讀...

自來水公司指出，停水範圍如下：

水里鄉：水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村。

集集鎮（全鎮）：集集里、和平里、林尾里、田寮里、隘寮里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里。

南投市：鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里（部分）、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里（部份）、永豐里（部份）、福興里（部份）、三興里（部份）、平山里（部份）。

竹山鎮：消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、鯉魚里（鯉魚國小以北）、福興里、下坪里、 延和里、延祥里、延山里、延正里、延平里、山崇里、富州里、中央里及社寮里（部份）。

名間鄉：新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村。

自來水公司也提醒民眾，停水期間請關閉淨水器水源，慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。另建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生虹吸污染。如欲確認相關停復水區域與進度，可至水公司停水查詢系統查詢：https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map，或洽台水客服專線1910，另水公司也設置臨時供水站，可上https://reurl.cc/3bLpZV查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法