為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    暖心駕駛抱雨中爬行婦人上公車 侯友宜表揚頒獎勵金

    2025/11/05 12:10 記者賴筱桐／新北報導
    三重客運暖心駕駛林榮新（右二）抱雨中爬行的身障婦人上車，獲得市長侯友宜（左二）公開表揚。（記者賴筱桐攝）

    三重客運暖心駕駛林榮新（右二）抱雨中爬行的身障婦人上車，獲得市長侯友宜（左二）公開表揚。（記者賴筱桐攝）

    三重客運857公車10月21日停靠蘆洲鷺江國小站時，1位男乘客上前告知司機同行者有身障人士，駕駛林榮新趕緊下車設置無障礙斜坡板，他發現這名身障婦人穿著雨衣在地上一步步爬行，二話不說將她抱上車，公車到站後林榮新再次起身，小心翼翼地將婦人抱下車，暖心的舉動感動全場乘客。新北市長侯友宜今天在市政會議表揚並頒發獎勵金。

    「一句謝謝，就是我們的動力。」來自花蓮秀林鄉的太魯閣族人林榮新還原當天情形說，停靠公車站時他看到1名婦人坐在塑膠椅上候車，婦人兒子到後門告知有身障人士要上車，他立即放下斜坡板，本來以為婦人會乘坐推車上去，走過去時卻注意到婦人在地上爬行，「我當時於心不忍」，徵詢婦人同意後，直接抱她上車，安置在安全的座位上。他事後回想，雖然有點費力，「但這是愛的力量！」

    林榮新表示，他事先詢問身障婦人要到哪一站下車，經過約1小時車程，抵達目的地板橋區致理科技大學（陽明街），他再度把婦人抱下車，離開的時候，婦人向他揮手致謝。此事引發社群平台關注和媒體報導，甚至傳回部落，家人引以為傲，媽媽還幽默提醒他要跟記者說：「是媽媽教得好！」

    記者詢問，是否擔心抱婦人的過程中若不慎受傷，可能面臨法律責任？林榮新回應，他也想過這個問題，但是遇到身障人士需要幫助，當下不會考量這個問題，畢竟婦人已經在雨中地板爬行，「我們不再伸出援手的話，會覺得社會很冷酷」。

    三重客運淡水站站長陳俊霖表示，林榮新2024年5月15日到職，平日配合度家，與同事相處融洽，服務熱忱，民眾反應良好，因這次事件引發正向迴響，公司已將林榮新記大功並頒發獎勵金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播