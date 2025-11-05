為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    改造高市文化中心椅子讓長輩「靠背」 文化局長支持

    2025/11/05 12:13 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員黃文益建議文化中心周邊應設置多一些靠背座椅，方便長輩，圖為移工與長輩在文化中心內休憩。（記者王榮祥攝）

    高市議員黃文益建議文化中心周邊應設置多一些靠背座椅，方便長輩，圖為移工與長輩在文化中心內休憩。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市議員黃文益今在教育部門質詢時指出，高市文化中心有很多長輩活動，但場內座椅多為平面，是否能改造成可讓長輩「靠背」的功能?文化局長王文翠微笑答詢說，這可以、我支持，會重新會勘，希望長輩們多來文化中心走走。

    黃文益指出，他注意到文化中心有很多長輩，但戶外的椅子幾乎都是平面椅子，鑒於長輩使用方便，曾詢問文化局是否能調整或增設有靠背的椅子，結果文化局管理單位卻回應憂心被占用、或有街友滯留。

    黃文益舉國外例子，不少公園的座椅可在中間加扶手，或透過創意規畫成個人使用，重點是這些座椅都有靠背、適合長輩，建議文化局評估，這樣對長輩有好處，相信會讓更多長輩留在戶外時間更久。

    王文翠帶著笑容答詢說:「可以可以、我支持」，允諾文化局會重新會勘，同時強調面對高齡化社會，文化局希望長輩可以多到戶外，歡迎來文化中心走走，文化局願意規劃更合宜的空間。

    黃文益建議高市文化中心戶外應有靠背座椅，文化局長王文翠認同，表示會重新會勘。（記者王榮祥翻攝）

    黃文益建議高市文化中心戶外應有靠背座椅，文化局長王文翠認同，表示會重新會勘。（記者王榮祥翻攝）

