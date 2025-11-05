招牌更新、攤鋪優化 竹縣128年新埔市場改頭換面

新埔市場全新亮相的直立式招牌。（記者黃美珠攝）

新竹縣內知名、已有128年歷史的新埔市場，正在改頭換面，新埔鎮公所爭取到經濟部商業發展署全額補助辦理市場環境升級、攤鋪優化計畫，歷時半年的規劃後最近終於開工，計畫本月底就可完工和驗收。目前已能看到全新的招牌亮相，5家攤商改造也將在下週啟動，可望成為這個百年傳統市場的網美角落，平添觀光人氣，讓新埔老街觀光再綻新魅力。

新埔鎮長陳英樓說，本案計畫經費共312萬5000元，內含市場公共區域美學改造200萬元，和5家攤鋪優化費用，除了5家攤鋪自己的配合款各2萬5000元，其餘都是中央補助。未來的新埔市場在客家傳統風貌外，將兼具現代市場管理與設計理念，達到空間美化、動線改善及品牌形象提升等多重效益。

公所表示，新埔市場存在已有128年，這次公共區域美化有5大面向：中正路直立招牌設計、中正路359巷的入口意象、公廁旁牆面改造、市場內導引與指標系統建立、以及公共空間的整體美化。

其中直招設計用最能代表新埔的農產柿子跟宗祠古厝，設計出全新的市場LOGO，做主立面招牌的更新。中正路359巷入口意象則融入客家宗祠屋頂造型，打造迎賓入口形象牆。

公廁旁的牆面改造考慮新埔早年是道卡斯族獵場所在，素有吧哩國之稱，所以全新牆面將添加平埔族的文化元素，全新打造新埔導覽地圖、公告欄以及市場介紹。至於市場內的導引與指標系統，將依商品類別設置「肉、菜、食、貨」4大區塊，用色彩區分、加設小型招牌與指引牌，讓購物動線更清晰。

已經有128年歷史的新竹縣新埔鎮傳統市場正在改頭換面中。（記者黃美珠攝）

新埔市場內全新的導引與指標系統，依商品分類設置，還以色彩區分、加設小型招牌與指引牌。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔市場從1897年就已經存在迄今。（記者黃美珠攝）

