C養豬場違規到清潔隊載廚餘 農業部：恐違反飼料管理法最高罰300萬

環境部長彭啓明、農業部次長黃昭欽在立法院說明非洲豬瘟後續處理情況。（記者黃宜靜攝影）

台中梧棲廚餘養豬場發生非洲豬瘟，中央災害應變中心公布疫調報告，病毒可能來自未完全蒸煮的廚餘，另更查出梧棲清潔隊的民生廚餘不只提供該案場，還有提供另一C廚餘養豬場；對此，農業部表示，C養豬場有違反「飼料管理法」之虞，可能面臨3萬至3百萬以下罰鍰；至於梧棲清潔隊將廚餘給未登記的養豬場，因清潔隊人員具公務人員身分，需經政風單位進行查處、釐清。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

立委劉建國質疑，中央災害應變中心公布疫調報告發現，發現梧棲養豬場將多的廚餘分給另一家C養豬場，C養豬場還到清潔隊偷載廚餘，「消費者看得都十分驚訝，怎麼會有這樣荒腔走板的管理，那不叫做管理，等於是沒有在管理？」

彭啓明表示，從疫調報告可發現，爆發非洲豬瘟的養豬場確實沒有落實蒸煮，而C養豬場確實也有違規情事是可以受罰的。

劉建國進一步詢問，針對公部門、C養豬場2者分別如何裁罰時，環境部、農業部相關代表第一時間無法回答，並直言「你們都沒有辦法答覆，所以他們才敢肆無忌憚持續的違規。」

農業部次長黃昭欽後續回應，非法載運廚餘罰責，會依照廚餘樣態，觸犯的條例可能有「廢棄物清理法」、「動物傳染病防治條例」、「飼料管理法」等開罰；彭啓明則表示，非法棄置廚餘，依照「廢清法」最高可罰300萬。

黃昭欽會中休息時間接受媒體採訪時進一步說明，透過疫調的過程，發現了整個事件中存在一些缺失，但執法原則須依據相關行為的證據來進行裁罰，待相關問題釐清後，一定會有對應的動作。

黃昭欽續指，針對養豬場的部分，有違反「飼料管理法」之虞，可能面臨3萬至3百萬以下罰鍰，至於要引用哪些條文，可能需要依據行為進行釐清；至於梧棲清潔隊將廚餘給未登記的養豬場，因清潔隊人員具公務人員身分，需經政風單位進行查處、釐清。針對劉建國所提的部分，已當場反映至台中前進指揮所，請他們盡快釐清相關問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法