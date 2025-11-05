為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    C養豬場違規到清潔隊載廚餘 農業部：恐違反飼料管理法最高罰300萬

    2025/11/05 12:14 記者黃宜靜／台北報導
    環境部長彭啓明、農業部次長黃昭欽在立法院說明非洲豬瘟後續處理情況。（記者黃宜靜攝影）

    環境部長彭啓明、農業部次長黃昭欽在立法院說明非洲豬瘟後續處理情況。（記者黃宜靜攝影）

    台中梧棲廚餘養豬場發生非洲豬瘟，中央災害應變中心公布疫調報告，病毒可能來自未完全蒸煮的廚餘，另更查出梧棲清潔隊的民生廚餘不只提供該案場，還有提供另一C廚餘養豬場；對此，農業部表示，C養豬場有違反「飼料管理法」之虞，可能面臨3萬至3百萬以下罰鍰；至於梧棲清潔隊將廚餘給未登記的養豬場，因清潔隊人員具公務人員身分，需經政風單位進行查處、釐清。

    立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

    立委劉建國質疑，中央災害應變中心公布疫調報告發現，發現梧棲養豬場將多的廚餘分給另一家C養豬場，C養豬場還到清潔隊偷載廚餘，「消費者看得都十分驚訝，怎麼會有這樣荒腔走板的管理，那不叫做管理，等於是沒有在管理？」

    彭啓明表示，從疫調報告可發現，爆發非洲豬瘟的養豬場確實沒有落實蒸煮，而C養豬場確實也有違規情事是可以受罰的。

    劉建國進一步詢問，針對公部門、C養豬場2者分別如何裁罰時，環境部、農業部相關代表第一時間無法回答，並直言「你們都沒有辦法答覆，所以他們才敢肆無忌憚持續的違規。」

    農業部次長黃昭欽後續回應，非法載運廚餘罰責，會依照廚餘樣態，觸犯的條例可能有「廢棄物清理法」、「動物傳染病防治條例」、「飼料管理法」等開罰；彭啓明則表示，非法棄置廚餘，依照「廢清法」最高可罰300萬。

    黃昭欽會中休息時間接受媒體採訪時進一步說明，透過疫調的過程，發現了整個事件中存在一些缺失，但執法原則須依據相關行為的證據來進行裁罰，待相關問題釐清後，一定會有對應的動作。

    黃昭欽續指，針對養豬場的部分，有違反「飼料管理法」之虞，可能面臨3萬至3百萬以下罰鍰，至於要引用哪些條文，可能需要依據行為進行釐清；至於梧棲清潔隊將廚餘給未登記的養豬場，因清潔隊人員具公務人員身分，需經政風單位進行查處、釐清。針對劉建國所提的部分，已當場反映至台中前進指揮所，請他們盡快釐清相關問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播