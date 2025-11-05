為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    對女兒的愛！ 吳怡農揭露一可怕數據：政府要接住青少年

    2025/11/05 12:09 記者何玉華／台北報導
    吳怡農表示，青少年正面臨心靈健康的危機，尤其是0到14歲的女生，讓跟他一樣有女兒的許多家長都相當憂心。（資料照）

    吳怡農表示，青少年正面臨心靈健康的危機，尤其是0到14歲的女生，讓跟他一樣有女兒的許多家長都相當憂心。（資料照）

    吳怡農今天接受廣播《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，揭露一個讓人憂心的統計數字，讓人看到青少年正面臨心靈健康的危機，尤其是0到14歲的女生，讓跟他一樣的許多家長都相當憂心，政府必須正視、積極面對；他投入爭取參選台北市長，希望讓台北市成為一個更有韌性的城市時，也會從青少年到家庭，到社會面的保障，提出具體的行動方案。

    吳怡農指出，從政府自殺死亡率統計上來看，過去15年有一個非常可怕的趨勢，宏觀看全國人口各年齡層自殺率總計是下降的，看起來似乎身心健康越好，但0到14歲的女生成長400%，是15年前的5倍；男生成長250%，是15年前的3.5倍。15到24歲自殺死亡的人數也高了很多，25歲以上則都是下降。也就是說，0到24歲的族群，尤其是0到14歲的女生，這15年來有一個結構性的問題，他們沒有被照顧到。

    吳怡農表示，最早他是從手機成癮跟社群的沉迷開始了解，才發現這不是因而是果。現在家庭結構、家長工作型態的變化，以及社區生態跟鄰居關係的改變，累積下來播了一些不好的種子，最後呈現的方式之一就是年輕人走向社群媒體、沉迷在網路。

    他認為，這背後很多的因是家庭裡面可以做的，重要的是政府一定要撐住年輕人，他們需要更多更正向的活動、成長的體驗、成長的經驗，政府在這方面不可以消極、保守、抱持少做少錯的心態，「因為不做，就是大錯」。

    吳怡農也提到，台北居住的困境必須正視，不應該有年輕家庭、青年被迫搬離台北市。台北市居住的成本太高，是需求跟供給的問題，因此要了解跟面對市場機制的現實，若不解決核心問題，這永遠都會存在。而市府最大的資源之一就是有很多的土地，要加速土地的開發跟建設，這依賴的就是政府跟私領域、企業的合作。一定要透過公私協力增加量，量不起來，人口外流會更多。

    最後他也強調社會韌性、應變，他認為，從花蓮馬太鞍溪的災難、台中的豬瘟應變，可以看到地方政府對災害應變的準備，長期以來淪為口號，這是地方政府要正視的問題，也是民防的基本功。從青少年到家庭，到社會面的保障，都是市政府要積極處理的問題，他也都會提供具體的行動方案。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播