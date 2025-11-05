對女兒的愛！ 吳怡農揭露一可怕數據：政府要接住青少年

吳怡農表示，青少年正面臨心靈健康的危機，尤其是0到14歲的女生，讓跟他一樣有女兒的許多家長都相當憂心。（資料照）

吳怡農今天接受廣播《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，揭露一個讓人憂心的統計數字，讓人看到青少年正面臨心靈健康的危機，尤其是0到14歲的女生，讓跟他一樣的許多家長都相當憂心，政府必須正視、積極面對；他投入爭取參選台北市長，希望讓台北市成為一個更有韌性的城市時，也會從青少年到家庭，到社會面的保障，提出具體的行動方案。

吳怡農指出，從政府自殺死亡率統計上來看，過去15年有一個非常可怕的趨勢，宏觀看全國人口各年齡層自殺率總計是下降的，看起來似乎身心健康越好，但0到14歲的女生成長400%，是15年前的5倍；男生成長250%，是15年前的3.5倍。15到24歲自殺死亡的人數也高了很多，25歲以上則都是下降。也就是說，0到24歲的族群，尤其是0到14歲的女生，這15年來有一個結構性的問題，他們沒有被照顧到。

請繼續往下閱讀...

吳怡農表示，最早他是從手機成癮跟社群的沉迷開始了解，才發現這不是因而是果。現在家庭結構、家長工作型態的變化，以及社區生態跟鄰居關係的改變，累積下來播了一些不好的種子，最後呈現的方式之一就是年輕人走向社群媒體、沉迷在網路。

他認為，這背後很多的因是家庭裡面可以做的，重要的是政府一定要撐住年輕人，他們需要更多更正向的活動、成長的體驗、成長的經驗，政府在這方面不可以消極、保守、抱持少做少錯的心態，「因為不做，就是大錯」。

吳怡農也提到，台北居住的困境必須正視，不應該有年輕家庭、青年被迫搬離台北市。台北市居住的成本太高，是需求跟供給的問題，因此要了解跟面對市場機制的現實，若不解決核心問題，這永遠都會存在。而市府最大的資源之一就是有很多的土地，要加速土地的開發跟建設，這依賴的就是政府跟私領域、企業的合作。一定要透過公私協力增加量，量不起來，人口外流會更多。

最後他也強調社會韌性、應變，他認為，從花蓮馬太鞍溪的災難、台中的豬瘟應變，可以看到地方政府對災害應變的準備，長期以來淪為口號，這是地方政府要正視的問題，也是民防的基本功。從青少年到家庭，到社會面的保障，都是市政府要積極處理的問題，他也都會提供具體的行動方案。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法