非洲豬瘟禁宰禁運衝擊 新北公布加碼攤商2補助申請方式

台中爆發非洲豬瘟，因全國禁宰禁運，衝擊生鮮豬肉攤商，繼經濟部公布禁宰期間補助各地公民有零售市場、列管攤販集中場無法營業的生鮮豬肉販售攤商，每攤補助3萬元後，新北市也加碼1500萬元，補助每位生鮮豬肉攤商1.5萬元，新北市府今首次公布申請方式，自禁宰禁運期限解除後受理申請。

新北市政府市場處說明，新北市加碼補助包括「營業損失補助」，依中央補助方案，再加碼1500萬元，補助每位生鮮豬肉販售攤商1.5萬元，審查將在符合中央補助作業規定下從寬認定，給予攤商實際支持；「公有市場使用費減免」，針對無法出攤營業的生鮮豬肉、販售肉製品及熟食品攤位，按日減免使用費。

市場處說，2加碼補助的受理時間為禁宰禁運期限解除後，由各市場自治會登記造冊，並於12月5日前函送新北市市場處，應備文件包含攤商清冊、申請表、攤位照片或商品證明、負責人帳戶及身分證影本、切結書及領據。

台中爆發非洲豬瘟因禁宰禁運衝擊，新北市府今公布加碼補助轄內豬肉相關攤商申請方式。（資料照）

