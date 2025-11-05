非洲豬瘟案梧棲豬場今3度採檢 豬農兒子昨押解返家助採檢住家

衛生局昨天針對豬農父子住家大門、車輛、冰箱等9處進行採檢。（市府提供）

台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，該案豬場經過2次清消仍殘留病毒，中央派出國軍大規模進行第3次清消後被中市府動保人員擅闖豬場消毒，今天上午獸醫所前往案場做第3次採檢，另針對豬農父子住家，中市衛生局昨也進行第2次採檢，由於2人被地檢署收押，也向地檢署申請將豬農兒子押解返家協助，檢驗結果已送淡水實驗室。

陳姓猪農父子住家與場豬場相通，疫情爆發後，農業局封閉通道，住家也在10月31日進行採檢，包括客廳大門、廚房冰箱、刀具及貨車，採檢結果皆為陰性，昨天再進行第2次採檢，同樣在該9點採樣，衛生局長曾梓展表示，採樣已送淡水獸醫所檢驗。

案例豬場則經中市2次清消仍驗出殘留病毒，派出國軍及化學兵協助案例豬場在10月30、31日跨夜清理，發現豬場地板沈積豬糞與污水結合污泥厚達10公分，並未清除，因此市府消毒才難有效果，經人力清除雜物與刮除豬糞泥後，11月2日我發生市府動保員擅闖案場消毒，造成防疫延後。

原定11月3日進行第3次採檢，因為消毒藥劑未乾，採檢恐會偽陰性，因此延後至今天採檢，確認清潔劑乾操後，已進行採樣檢驗，至於結果何時出爐，台中市副市長鄭照新表示，檢驗大約12個小時後。

而陳姓豬農父子因填寫斃死豬三聯單的數字兜不攏，涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪法辦，被地檢聲押禁見獲准，並追究廚餘蒸煮上傳假照片，是否涉嫌偽造文書。

曾梓展說明衛生局昨天針對豬農父子住家大門、車輛、冰箱等9處進行採檢。（記者蔡淑媛攝）

