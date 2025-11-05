為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    QS亞洲大學排名揭曉！台灣8校入百大 台大名列23

    2025/11/05 11:35 記者楊綿傑／台北報導
    高教基金會（FICHET）受邀參與在韓國首爾舉行的「QS 2025亞太高等教育高峰會」。（高教基金會提供）

    「QS 2025亞太高等教育高峰會」刻正於韓國首爾舉辦，會中也公布2026亞洲的大學QS排名及永續排名，其中亞洲大學排名中，台灣有8所大學進入百大，包括台大、清大、陽明交大、成大、台科大、中山大學、台師大等，而永續大學則只有台大、成大進入200名內。

    在2026年亞洲大學排名部分，台灣計有57所大學入選。最佳表現分別為台灣大學23名（上升3位），清華大學37名（上升2位），陽明交通大學41名，成功大學43名，台灣科技大學46名（上升20位），中山大學72名（上升11位），台灣師範大學80名，台北科技大學88名（上升3位），中央大學108名（上升4位），中興大學128名，台北醫學大學131名及政治大學132名等。

    2026年永續大學排名部分，台灣共計41所學校入選，最佳表現為台灣大學72名（上升2位） 、成功大學141名（上升33位） 、陽明交通大學212名（上升45位） 、中山大學338名（上升26名） 、清華大學344名（上升213名） 、台灣師範大學431名、中興大學443名、台灣科技大學451名、中央大學512名、台北科技大學562名等。

    高等教育國際合作基金會（FICHET）也受邀參與峰會，並由基金會執行長林子斌擔任主題為「Building a Sustainable Asian Community through Education（透過教育建構永續亞洲社群）」講座與談人，他表示，受邀與會不僅是FICHET的榮耀，更是對台灣高等教育在面對全球挑戰時，所展現出的韌性與創新能力的認可，將向國際社會展示台灣優質的學習環境、領先的科技研發，以及豐沛的教學研究資源，進一步拓展台灣與亞太乃至全球高教機構的深度合作。

