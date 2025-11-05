為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    登山注意！山友登雪霸遇「最兇虎頭蜂」

    2025/11/05 11:39 記者蔡政珉／苗栗報導
    登山注意虎頭蜂！山友登雪霸遇「最兇虎頭蜂」。（雪管處提供）

    登山注意虎頭蜂！山友登雪霸遇「最兇虎頭蜂」。（雪管處提供）

    近期登山請小心蜂螫！轄下擁有不少登山步道與遊憩區的雪霸國家公園，3日發生一起山友在雪見遊憩區遇到有「最兇虎頭蜂」之稱的黑腹虎頭蜂攻擊，所幸該名山友緊急逃離；之後管理站人員前往處理再度遭受黑腹虎頭蜂襲擊，幸好工作人員身穿防護裝無大礙，但仍必須找專業人員處理。

    雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）提醒山友，近期登山務必注意虎頭蜂，請做好防護措施。

    雪管處表示，由於近年氣候變遷，雖然已進入11月但天氣如以往的秋天，正好是虎頭蜂盛行季節，而雪霸因登山步道多，虎頭蜂巢常築於林道旁、樹梢或芒草叢中，目前正值天氣轉涼、幼蜂羽化季節，蜂群會極力防衛蜂巢，稍有驚擾就可能群起攻擊，山友務必小心，近來案例的蜂窩甚至有3個籃球大。

    雪管處提醒，為避免蜂螫，登山避免穿著深色、亮色或花色服裝（黑、紅最容易引起攻擊）；不使用香水、髮膠或甜味飲品，氣味會吸引蜂類；聽到嗡嗡聲立刻停下觀察，緩慢退離現場；發現蜂巢請勿擅自驅趕或靠近，應通報當地管理單位；若遭螫傷請立即離開現場、用冰敷減緩疼痛與腫脹、就醫。

