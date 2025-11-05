為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰南運動中心換新老闆10年約 這期間爽玩健身房、泳池、球場

    2025/11/05 11:41 記者張聰秋／彰化報導
    試營運期間，游泳池設備開放體驗。（縣府提供）

    讓員林人久等了！彰南國民運動中心歷經前廠商終止合約、設備爭議等風波，一度面臨停擺，雙方仍在打官司中，不過，縣府先用半年短期營運避免公共設施淪為閒置的「蚊子館」，也同步重新招商，今天（5日）縣府證實，已與新廠商「頡承運動發展公司」簽訂長達10年的OT（營運、移轉）合約，並在11月1日完成點交。

    新業者為回饋地方，依照合約要求，從11月1日到9日，推出連續9天的全館設施免費體驗活動，包含健身房、球場、游泳池等，歡迎民眾把握機會前往使用。縣府表示，彰南國民運動中心從今年5月1日到10月31日由頡承運動發展公司暫時經營，縣府也同步依「促參法」重新招商，結果後續還是由頡承公司得標。縣府已在11月1日上午完成資產盤點和點交，下午就依新合約開始試營運。

    為回饋在地鄉親，新業者在9天試營運期間推出全館免費體驗活動，營業時間內民眾不分身份所有設施（含球場）單次入場使用全部免費，報名所有課程還享有9折優惠，球場使用採當天電話預約，客服專線（04）8330500分機9或LINE官方帳號（＠124nmbmy預約，每人每次最多預約一面球場3小時。

    試營運結束，11月10日起宣告正式營運，營業時間為每天早上6點至晚上10點（過年期間除夕、初一除外），公益時段則為平、假日週一到週日上午8點至10點，以及週一到週五下午2點至4點；寒暑假期間則為週一到週五上午8點至10點。

    彰南運動中心11月10日重新正式營運，9日起試營運，開放全館免費體驗。（縣府提供）

    今年11月1日起，彰南運動中心換新廠商接手營運，縣府與新業者重新簽10年契約。（縣府提供）

    試營運期間，館內球場空間，也讓民眾免費預約使用。（縣府提供）

    彰南運動中心11月1日起由新廠商接手，目前試營運開放免費使用。（縣府提供）

    縣府已與新廠商完成點交，後續交由新業者接手營運。（縣府提供）

    彰南運動中心空間大、設備新，但因設備保固與修繕問題而終止合約，使得館場一度停擺。（縣府提供）

