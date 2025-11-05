為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中市府處理豬瘟事件「失德」 清大學者：亂了7天還在亂就是人禍

    2025/11/05 11:40 記者洪美秀／新竹報導
    看台中市府處理非洲豬瘟事件，清大學者黃貞祥認為台中市府7天後繼續混亂已是「人禍」。（資料照）

    看台中市府處理非洲豬瘟事件，清大學者黃貞祥認為台中市府7天後繼續混亂已是「人禍」。（資料照）

    台中市爆發非洲豬瘟疫情，全國從中央到地方都積極防疫，但台中市府近期接連被爆出各種荒腔走板的狀況，清大學者黃貞祥認為，台中市府已不只是「失能」，而是「失德」；非洲豬瘟在台中市演變成制度性災難。從設備壞了沒修、舊照片重貼、稽查3次查無異常，到局處各自為政、首長裝死不面對，他認為是整個地方官僚系統長期養出的集體免疫失靈。且豬瘟亂了7天後繼續混亂，就是「人禍」。

    他認為，台中市府已經不是無能，而是蓄意的怠惰與掩飾。從動保處、農業局、環保局到副市長，沒有一人主動負責、主動調查、主動改革，甚至還派非專業的副市長出來「擋刀」。這不只是行政怠惰，而是一種政治冷血-官員忙著計算媒體曝光度與選舉風險。台中市府的失敗，揭露台灣現行體制讓地方首長幾乎擁有「天王式」權力，地方官僚成了政治保溫箱，無論多麼荒腔走板，只要黨內庇護與派系穩固，就能繼續好官我自為之。

    他認為，台灣的防疫管理進入數位化時代，豬場溫度監控、蒸煮設備、清消作業都可自動上傳紀錄，任何異常都能即時預警。但地方政府卻將「不透明」當成權力的護身符。豬瘟危機，不只是「豬場的瘟」，更是「官場的瘟」。花蓮之後是台中，若中央繼續容忍這種任性官僚文化，讓地方政府彼此推諉、各自為政，那麼韌性社會終將變成多重器官衰竭的國家。籲中央建立可追蹤、可問責、可自動監控的數位防疫治理架構，地方首長應為錯誤負責，不是為選票表演。

