    首頁 > 生活

    豬瘟衝擊延燒！魯肉飯變「素」肉飯 消費者氣炸

    2025/11/05 11:54 即時新聞／綜合報導
    消費者抱怨三重知名魯肉飯在沒有告知消費者的情況下，以素肉代替豬肉。（圖擷取自「爆料公社」臉書）

    消費者抱怨三重知名魯肉飯在沒有告知消費者的情況下，以素肉代替豬肉。（圖擷取自「爆料公社」臉書）

    台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，全國豬隻緊急停運停宰，導致豬肉供應陷入混亂。各地小吃業者因一時買不到肉陷入困境，卻傳出有店家以「素肉」冒充豬肉繼續販售，引發消費者不滿。近日有網友爆料，新北市三重區一間知名魯肉飯未事先告知，竟用素肉代替魯肉，引起熱烈討論。

    該名網友昨（4）日在「爆料公社」發文指出，他購買三重某間知名魯肉飯後，發現店家以素肉假裝成魯肉賣給消費者。他強調，如果因為現在豬瘟沒肉，提前說大家都能諒解，但店外沒公告，買的時候也沒告知顧客，「買回去才知道，這也太騙了吧！」

    貼文曝光後引起網友激烈討論，許多人直言，「這就離譜了！你不放肉，說一聲大家都能接受，不通知就這樣搞，沒商業道德」、「看起來像狗飼料」、「這算是一種詐欺嗎」、「很扯，不管怎樣至少也可以用碎的雞肉而不是用素的」、「可以找消保官了，這樣詐欺罪嫌了吧」、「其實不是只有一家這樣」、「沒公告告知這樣很不行」。

    不過也有少數網友持不同看法，「如果很好吃，轉賣素的也不錯」、「素肉比豬肉還貴吧？」、「你有問嗎？你沒問不然店家要一個一個主動講『欸你好，我們現在假素肉』」。

