北市特教童遭教保員毆打 林延鳳批機制失能 蔣萬安下令校長送考核

台北市議員林延鳳今（5日）於台北市長蔣萬安專案報告質詢中揭露，台北市某特教幼兒園有學童被校車上的隨車教保員不當管教，中間長達11天，學校通報機制失能，也未隔離加害人與被害人，違反兒少保護機制；她並要求，蔣萬安應該向家長道歉。蔣萬安表示，現在正積極調查，校方如有責任都會依規定懲處，但並未道歉。市府晚間指出，蔣萬安親自下令，即刻將該校校長送考核會懲處。

林延鳳表示，10月16日台北市某特教幼兒園發生孩童被校車隨車教保員毆打，導致孩子身體出現紅腫，但因為孩子有多重障礙無法敘述，好在是家長及時發現。

不過，事發隔天10月17日，家長透過家長會跟學校詢問調閱監視器卻未果，到了10月20日詢問校長，對方卻語焉不詳，直到10月27日，家長才在警方會同下，到學校查看監視器畫面，中間長達11天學校的通報機制完全失能，不僅沒有做校安通報，還讓加害者繼續隨車，持續與被害兒童接觸，違反兒少保護流程。

蔣萬安回，教育局有向他回報這件事情，也即刻啟動調查。

林延鳳批，事發10幾天才看到監視器，是因為10月22日又發生類似事件，這件事情幼兒園根本失職，沒有啟動調查、通報，校長明明知道教保員有暴力行為，還輕放說只要提醒一下教保員就行，這些特教童不知道已經受虐多久；她要求，現在行為人已經坦言動手，蔣萬安應該即刻向家長道歉。

蔣萬安表示，如果有延誤通報狀況，一定依法追究，會要求校方說明清楚，現在也積極調查當中，校方如有責任會依規定懲處。

林延鳳批，蔣萬安現在不道歉，只是凸顯傲慢，蔣曾說要讓新生兒啼哭聲成為台北市交響樂，現在卻是孩童受虐哭聲成為台北市恐怖片，蔣萬安上任以來北市已經發生超過10案虐童案，要求一個道歉很難嗎？如果蔣是受虐童的父母親可以接受嗎？而該校校長過去也曾有延誤通報被裁罰紀錄，卻還是被遴選當校長，根本就不適任，應該滾蛋。

教育局回應，針對啟明學校人員疑似不當管教一事，教育局高度重視，第一時間立即介入，明確要求學校召開校事會議啟動調查，並指派督學進入校查察學校行政處理程序，另檢討隨車人員管理SOP，全面強化特教學生安全防護，一定從速從嚴調查，只要查有疏失，必定依法究責、絕不護短。

