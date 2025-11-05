高市神農路緊鄰澄清湖 1.9公里路面全翻新

鳥松神農路1.9公里全翻新。（工務局提供）

緊鄰澄清湖的高雄鳥松區主要幹道「神農路」，近期完成1.9公里長道路全面翻新，確保人車通行更安全、更舒適。

工務局長楊欽富說明，該道路工程獲內政部國土管理署補助，改善路段從美庄路17巷到同富街131巷，全長約1.9公里、面積近3萬9500平方公尺，同步更新5處路口人行道及庇護島，總經費計3400萬元。

神農路東起松寮陸橋、銜接光明路三段與大寮區接壤，西至大埤路（市道183乙），可再通往澄清湖風景區、棒球場、高雄長庚醫院、果嶺自然公園等重要場域，沿線串聯美山路（高61）、大同路（高58）、松埔路（高56）、中正路（市道183）等，為鳥松（仁美地區）主要道路。

道工處表示，神農路長期交通頻繁且有貨運重型車輛來往，導致路面老化不平，施工前調查路基軟弱部分後重點加強，改善計320公尺長、1860平方公尺的路基底層，並進行人手孔蓋下地作業，再依地區用路性質，鋪設再生瀝青混凝土，減少碳足跡、提升路面平整度，同步調整分隔島、增設左轉專用道，讓交通更順暢。

