花蓮光復商工學生午餐 縣府協調富源國小支援供餐至學期末

花蓮縣政府將以行政協助方式，由國中小學校午餐中央廚房支援國立光復商工學生午餐。（縣府提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決重創光復鄉，市區餐飲行業幾乎全面停擺，衝擊國立光復商工學生午餐供應，經校方與縣府溝通協調，決定運用愛心捐款，請縣內國中小午餐中央廚房即日起至本學期末，支援150名學生餐食並配送至學校。

光復商工校長陳德明說，光復市區受災前，校內150名學生的午餐通常以3種模式供應，包含請家長送午餐到學校或是從家裡帶、叫外送及學校提供愛心便當，其中，愛心便當過去的數量約50份，這次洪災重創光復市區的餐飲行業，業者因為設備泡水損壞，目前幾乎全面停擺，致便當數量現在大幅增加至150份左右。

洪災後經與縣府溝通協調，陳德明說，他們同意請縣內國中小午餐中央廚房協助學校製作並提供午餐，由於商工屬於教育部管理，餐食費用部分則利用社會善心人士的捐款以每人、每餐85元支應；住宿生早餐與晚餐目前由學校購買提供，老師部分因有收入及交通工具自行解決。

光復地區國中小廚房包含光復國中及大進國小，雖光復國中廚房受災嚴重現無法使用，且大進國小供應鳳林國中等13校約1000人餐食，供應量能已達飽和。縣府教育處指出，經協調富源國小中央廚房提供餐盆、湯桶等設施設備資源，暫定自即日起至114學年度上學期結束，由午餐業者以桶餐方式製備光復商工150人的餐食並配送至學校，以行政協助方式支援光復商工學生用餐需求。

