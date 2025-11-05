為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    野柳地質公園訪團訪下北地質公園 青森縣知事：盼下次訪台能看到女王頭

    2025/11/05 10:58 記者俞肇福／新北報導
    新北市野柳地質公園總經理湯錦惠（圖右）日前拜訪日本青森縣知事宮下宗一郎（圖左），並致贈女王頭紀念品；宮下宗一郎笑說，下次到台灣一定要排除萬難，見女王頭一面。（記者俞肇福翻攝）

    新北市野柳地質公園總經理湯錦惠（圖右）日前拜訪日本青森縣知事宮下宗一郎（圖左），並致贈女王頭紀念品；宮下宗一郎笑說，下次到台灣一定要排除萬難，見女王頭一面。（記者俞肇福翻攝）

    以女王頭聞名於世的野柳地質公園，與日本青森縣下北地質公園在2017年締結姊妹公園，由野柳地質公園與台灣地質公園學會日前組團前往日本青森縣、下北地質公園進行交流。青森縣知事宮下宗一郎抽空接見來自台灣的貴賓，宮下宗一郎說，他上任迄今，多次去台灣行銷青森觀光，遺憾的是還沒有時間去野柳地質公園參訪，他希望下次再訪台，希望能到野柳看看。

    台灣地質公園學會理事長劉瑩三、台灣大學地理系教授林俊全、野柳地質公園總經理湯錦惠及台灣地質公園學會理監事與志工等一行20餘人前往下北地質公園；台灣地質公園學會訪問團拜會陸奧市市長山本之時，陸奧市公所1樓大廳的辦公人員全數起立，揮舞中華民國國旗，熱烈迎接來自台灣的訪問團。

    劉瑩三表示，日本目前已經有10個地質公園，已經是世界地質公園會員，台灣地質公園希望學習日方的經營經驗，這場台日地質公園的交流，不只是產官學互相學習，更展現台日之間深厚友誼。

    野柳地質公園經營團隊新空間有限公司總經理湯錦惠在拜會陸奧市長指出，這是她第4次代表野柳訪問下北地質公園，從2016年首次見面、2017年簽約締結姊妹公園，經過新冠疫情考驗後，雙方仍持續交流，雙方「共同守護地景」與「推動永續觀光與教育」的承諾不變，足見友情與理念的深度。

    下北地質公園推進協議會會長、現任的陸奧市長山本之表示，因為疫情關係，讓交流中斷，這是2019年後再次開啟交流，過往都是野柳地質公園來訪，他也期望，自己在最快的時間內訪問野柳地質公園與其他的地質公園，進行更深度的交流參訪。

    新北市野柳地質公園副總經理林俊毅（圖右）日前拜訪日本青森縣知事宮下宗一郎（圖左），致贈女王頭圖騰的手提袋與咖啡包。（記者俞肇福翻攝）

    新北市野柳地質公園副總經理林俊毅（圖右）日前拜訪日本青森縣知事宮下宗一郎（圖左），致贈女王頭圖騰的手提袋與咖啡包。（記者俞肇福翻攝）

    台灣地質公園學會理事長劉瑩三（圖左）率團訪問日本陸奧市，致贈伴手禮給陸奧市長山本之（圖右）。（記者俞肇福翻攝）

    台灣地質公園學會理事長劉瑩三（圖左）率團訪問日本陸奧市，致贈伴手禮給陸奧市長山本之（圖右）。（記者俞肇福翻攝）

    台灣地質公園學會理監事、志工與野柳地質公園組團訪問日本陸奧市，並與陸奧市長山本之（圖中，手拿物品）合影。（記者俞肇福翻攝）

    台灣地質公園學會理監事、志工與野柳地質公園組團訪問日本陸奧市，並與陸奧市長山本之（圖中，手拿物品）合影。（記者俞肇福翻攝）

    圖 圖
    圖 圖
