    非洲豬瘟今討論禁宰禁運解封 侯友宜：配合中央、嚴格把關食安

    2025/11/05 10:54 記者賴筱桐／新北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心預計今天討論，決定明天（6日）中午12點是否解除豬隻的禁宰、禁運措施，但傳出有地方縣市的肉品市場自行宣布7日開市，應變中心要求地方政府不可自行宣布解封。新北市長侯友宜表示，市府會配合中央政策，未來開放之後嚴格把關食品安全。

    新北市農業局長諶錫輝今天在市政會議報告指出，非洲豬瘟中央災害應變中心記者會昨宣布，今起進行第三階段防疫作為，以「清零」為目標，本週新北市將完成全市107場養豬場第4輪稽查，若查獲違規使用廚餘，將依照《飼料管理法》及《動物傳染病防治條例》裁罰。

    諶錫輝說，因應中央11月7日將解除豬隻禁宰、禁運措施，新北市肉品市場已完成全場清消，加強屠宰檢查，並依照中央調配會議決議，調配拍賣數量。

    侯友宜受訪表示，新北跟中央積極面對非洲豬瘟事件，嚴格落實防疫，針對107場的養豬場嚴格稽查，業者絕對不能投機取巧，如果抓到違規使用廚餘，就要嚴格處置。

    侯友宜說，今天中午中央會宣布是否解除禁宰、禁運措施，新北市事先要做好準備工作，守護食品安全，禁運跟屠宰開放以後，在供銷及肉品生鮮必須做好嚴格把關，新北市府會積極跟中央配合，不管是防疫或是未來全面開放後做好應變，守護食品安全。

