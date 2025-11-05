為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    前立委高嘉瑜控買到爛掉栗子地瓜 大全聯致歉商品全部下架

    2025/11/05 10:47 記者楊雅民／台北報導
    前立委高嘉瑜在臉書發文怒批，昨晚在大全聯買了1包栗子地瓜，切開發現竟然都爛掉了，打電話給客服怎樣都接不到客服人員，大全聯表示，深表重視並致上歉意，並將商品全數下架。

    高嘉瑜在臉書發文指出，晚上在大全聯買了1包栗子地瓜，切開發現竟然都爛掉了！自從大潤發變成大全聯，蔬果品質越來越差，價格也越來越貴！

    擺明一家獨大吃定消費者！有時在全聯買到爛掉的蔬果，也都自認倒楣，但這次真的太離譜。

    本來想打客服詢問，沒想到不但找不到真正的客服，轉來轉去一直叫我撥打其他支電話，一共撥打了5隻不同的電話號碼全部都是大全聯語音叫我撥打的，還說服務時間到晚上9點，但怎樣都接不到客服人員，最後電話竟然被自動掛掉！大全聯的客服真的是太差勁了！

    大全聯聲明指出，針對近日消費者反映地瓜商品品質不如預期，大全聯深表重視並致上歉意。大全聯每天早上會針對生鮮商品進行例行翻堆檢查，因為該商品外觀無異，對於顧客購買切開後發現品質異常的情形，深感抱歉。

    後續即刻加強品管流程，並將商品全數下架，以維護消費者權益，若消費者有退換貨需求，大全聯將全力協助辦理。

