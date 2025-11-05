台東偏鄉長濱、豐田國中 德國紐倫堡國際發明展「穿金戴銀」

台東2所國中在紐倫堡國際發明展獲得好成績。（縣府提供）

台東偏鄉的長濱國中與豐田國中兩支學生團隊，代表參加世界規模最大、歷史最悠久的2025年第77屆德國紐倫堡國際發明展，將創意化為力量，讓世界看見溫度與科技並行的創新精神。他們分別以「零接觸護康天使」與「智慧型汲水器」脫穎而出，榮獲金牌、銀牌與創造力發明特別獎，在30多個國家、上千件作品的競賽中，為台東與台灣贏得國際榮耀。

長濱國中楊天銘、田若晴與李孟恩3位學生設計的《零接觸護康天使》理念源自「在宅急症照護」的概念，有人曾因童年車禍，體會到傳統醫療監測設備帶來的不適；有人曾因家人健康異常未能及時發現而深感遺憾；也有人因自身心臟疾病，更了解健康監測的重要性，期望為行動不便的患者提供安全、即時且具人性化的居家照護環境。

作品運用60GHz毫米波雷達技術，可零接觸監測臥床病患的生命徵象，無需配戴任何裝置，即能全天候偵測心跳、呼吸等重要生理數據。當病患生命徵象異常或發出求救訊號時，系統會透過語音、無線LED燈板及Telegram訊息通知照護者或家人，確保能在第一時間進行救援。此創新系統同時結合聲控呼救、遠端視訊與語音密碼開門等功能，整合智慧科技與人性關懷於一體。

長濱國中校長黃紹娥表示，學校長期致力於推動科技教育與跨域學習，鼓勵學生從生活問題出發，思考科技如何改善人類生活。《零接觸護康天使》正是結合日常觀察與技術實踐的成果，展現學生將創意思維轉化為實際應用的能力。她也特別感謝家長與地方社區的支持，使學生能在國際舞台上展現亮眼表現。

豐田國中周佳錞、巴青翰與朱洛可3位學生則觀察到日常生活中一個看似微小、卻困擾許多人的問題，對於長者、孩童或手部力量不足的人來說，倒大瓶裝水吃力、不便又易溢出與浪費。於是，3人設計「懂得分寸」的智慧型汲水器，透過超音波感測技術，系統可精準掌握水位，避免水滿溢出，能夠設定定時、定量或依容器大小自動感應停止供水，體現了學生「從生活出發、為他人著想」的精神，最終勇奪銀牌與創造力發明特別獎。

德國紐倫堡iENA國際發明展是全球歷史最悠久、最具權威性的發明競賽之一，每年吸引各國創新好手參賽。能在這場國際舞台上脫穎而出，對偏鄉學子而言，不只是榮耀，更是一種肯定。長濱國中校長黃紹娥表示，這項榮耀是全校團隊努力的結晶，學生們不僅展現創新思維，更在過程中學會了合作與同理心；豐田國中校長洪文政說，孩子們的發明雖然源於生活的小不便，但卻蘊含著讓世界變得更好的大夢想。

長濱國中學生因自身與家人遭遇，設計出體貼行動不便或患者器材。（縣府提供）

豐田國中學生設計出貼心倒水器。（縣府提供）

