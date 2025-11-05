曾文水庫蓄水率低於87％ 南水分署曝枯水期策略

目前曾文水庫的蓄水率低於87%，不過連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍超過4.9億立方米，水情穩定。（記者吳俊鋒攝）

持續供應二期稻作與秋冬雜作的灌溉，國內規模最大的曾文水庫蓄水率已低於87%，水利署南區水資源分署表示，目前水情仍是審慎樂觀，進入枯水期，以川流水優先使用為原則。

南水分署指出，目前仍透過越域引水，從高雄旗山溪持續挹注南化水庫，穩定在高水位，確保民生供水無虞。

由於進入枯水期，越域引水量開始減少，原本南化水庫系統有透過聯通管，反送至

曾文、烏山頭水庫系統，支援農業灌溉，已在10月底告一段落。

南水分署強調，目前川流水優先使用，高屏堰北送支援台南清水約10萬噸，減少湖庫水的供應，保持蓄水率。

截至今天上午10點，南化水庫的水位標高178.50公尺，蓄水率91.58%，有效蓄水量7805萬立方米。

而曾文水庫的水位標高226.37公尺，蓄水率86.77%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾4.91億立方米，水情穩定。

南水分署提到，二期稻作與秋冬雜作約再需要6500萬噸的灌溉用水，目前曾文、烏山頭水庫合計蓄水量，較歷年同期平均多了7000萬立方米左右，水情審慎樂觀，但也籲請民眾持續節約用水，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

