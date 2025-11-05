為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    曾文水庫蓄水率低於87％ 南水分署曝枯水期策略

    2025/11/05 10:49 記者吳俊鋒／台南報導
    目前曾文水庫的蓄水率低於87%，不過連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍超過4.9億立方米，水情穩定。（記者吳俊鋒攝）

    目前曾文水庫的蓄水率低於87%，不過連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍超過4.9億立方米，水情穩定。（記者吳俊鋒攝）

    持續供應二期稻作與秋冬雜作的灌溉，國內規模最大的曾文水庫蓄水率已低於87%，水利署南區水資源分署表示，目前水情仍是審慎樂觀，進入枯水期，以川流水優先使用為原則。

    南水分署指出，目前仍透過越域引水，從高雄旗山溪持續挹注南化水庫，穩定在高水位，確保民生供水無虞。

    由於進入枯水期，越域引水量開始減少，原本南化水庫系統有透過聯通管，反送至

    曾文、烏山頭水庫系統，支援農業灌溉，已在10月底告一段落。

    南水分署強調，目前川流水優先使用，高屏堰北送支援台南清水約10萬噸，減少湖庫水的供應，保持蓄水率。

    截至今天上午10點，南化水庫的水位標高178.50公尺，蓄水率91.58%，有效蓄水量7805萬立方米。

    而曾文水庫的水位標高226.37公尺，蓄水率86.77%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾4.91億立方米，水情穩定。

    南水分署提到，二期稻作與秋冬雜作約再需要6500萬噸的灌溉用水，目前曾文、烏山頭水庫合計蓄水量，較歷年同期平均多了7000萬立方米左右，水情審慎樂觀，但也籲請民眾持續節約用水，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播