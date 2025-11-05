開箱！台中國際花毯節 史上最大主花毯亮相

台中國際花毯節今年首度結合國際IP飛天小女警。（記者歐素美攝）

全台最受矚目的花卉盛典「2025新社花海曁台中國際花毯節」，將於11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，今年主花毯以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，高18米、直徑60米，以魔人啾啾的基地為裝置為最高點，號稱有史以來最大，主要裝置每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。

新社花海暨台中國際花毯節，為期23天，橫跨4個週休假日，每天上午8點半至下午4點半開放。

請繼續往下閱讀...

今年台中國際花毯節主花毯，以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合。

台中市政府副秘書長張大春今日蒞臨花毯節開箱記者會指出，新社好山好水，農特產品豐富，今年並有中部八縣市的農特產展，歡迎大家一起來新社看花海花毯。

立法院副院長江啟臣說，新社花海暨台中國際花毯節已成為最具台中味的活動，去年創下358萬人次前來參觀，希望今年能突破400萬。

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，今年台中國際花毯節首度與國際IP飛天小女警合作，整個場景就是飛天小女警的小鎮，主要特色包括遊客首度可以穿越主花毯，身歷其境，今年全場兩公頃是花卉面積最大的一次，此外，今年走永續旅遊發展，所以與在地社區、花農、老農，還有花卉療癒等結合，盼創造台中市旅遊最高峰。

台中市政府今天舉行國際花毯節開箱記者。（記者歐素美攝）

台中國際花壇節結合社區，盼創台中旅遊最高峰。（記者歐素美攝）

台中國際花毯節，今年的主花毯以飛天小女警的小鎮為主。（記者歐素美攝）

台中國際花毯節，今年首創遊客可以穿越主花毯區。（記者歐素美攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法