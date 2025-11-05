準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣

準「鳳凰」颱風預計本週末移動到菲律賓東方海面，並開始北轉。（取自氣象署官網）

準「鳳凰」颱風路徑更明確了！中央氣象署預報，準「鳳凰」颱風目前雖然在菲律賓東方海面、距離台灣很遙遠，路徑往西走，但週末會北轉往台灣方向，預計下週三接近台灣。

氣象署預報員黃恩鴻表示，目前熱帶性低氣壓TD29（準「鳳凰」颱風）預計在今天（5日）生成，並在本週末移動到菲律賓東方海面，下週開始接近台灣，預計下週二（11日）接近台灣、下週三（12日）開始影響台灣。

黃恩鴻說，目前準「鳳凰」颱風的路徑有比之前更集中了，預測它進到菲律賓北側附近會北轉，影響台灣的機率更大了。至於會不會和東北季風有共伴效應？黃恩鴻說，就路徑看起來有機率，但有可能發生在北部海面。

至今天上午8時，熱帶性低氣壓TD29中心位置在北緯8.0度，東經143.4度，以每小時19公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

今天北部天氣仍受到東北季風影響，黃恩鴻說，北部及東北部天氣較涼，其它地區早晚涼；北部、東北部、東部地區及馬祖有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。明天（6日）東北季風就減弱了，僅剩迎風面有雨，其它地區多雲到晴。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

