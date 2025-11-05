為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    易服勞役人員投入蜀葵花栽植 學甲花季明年盛況可期

    2025/11/05 10:36 記者王涵平／台南報導
    學甲蜀葵花季每年3月登場,學甲區公所展開蜀葵花種植工作,光華里長邱益在指導台南地檢署易服勞役專案人員等60餘人,以人工方式將一株株蜀葵苗細心種入田中,區長張明寶前往現場關心、加油打氣。(學甲區公所提供)

    學甲蜀葵花季每年3月登場，學甲區公所展開蜀葵花種植工作，光華里長邱益在指導台南地檢署易服勞役專案人員等60餘人，以人工方式將一株株蜀葵苗細心種入田中，區長張明寶前往現場關心、加油打氣。（學甲區公所提供）

    學甲蜀葵花季每年3月登場，學甲區公所展開蜀葵花種植工作，光華里長邱益在指導台南地檢署易服勞役專案人員等60餘人，以人工方式將一株株蜀葵苗細心種入田中，區長張明寶前往現場關心、加油打氣。

    張明寶表示，今年種植面積達2.6公頃，從育苗、種植、澆水、除草、中耕、疏植到施肥等環節，都投注大量人力與用心管理，因此蜀葵花海年年更加繽紛亮麗。今年更搭配雞冠花、鼠尾草、青葙、紅藜、萬壽菊、油菜花等花卉，期盼帶給遊客豐富的層次感與美感饗宴。

    今年度易服勞役人員分3梯次支援蜀葵花栽植與維護工作，預計投入達215人次，協助栽種、澆水、除草等作業，在地檢署人員全程監督及蜀葵花專家邱益在指導下，許多社勞人員首次下田種花，開心地說要在花開時邀請親友前來欣賞親手栽種的成果。

    學甲蜀葵花文化節不僅推動在地觀光，也結合農、漁業特色，並於每年3月與國家三級古蹟慈濟宮上白礁遶境祭典活動串聯，吸引大批遊客與遊子返鄉，已成為學甲區年度指標性盛事。

    學甲區公所展開蜀葵花種植工作,區長張明寶前往現場關心、加油打氣。(學甲區公所提供)

    學甲區公所展開蜀葵花種植工作，區長張明寶前往現場關心、加油打氣。（學甲區公所提供）

    學甲蜀葵花季每年3月登場,學甲區公所展開蜀葵花種植工作,明年花季盛況可期。(資料照)

    學甲蜀葵花季每年3月登場，學甲區公所展開蜀葵花種植工作，明年花季盛況可期。（資料照）

