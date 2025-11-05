綠島觀光陷寒冬人次腰斬 議員：商家陷「跑的跑，倒的倒」困境

客輪載往綠島的遊客人次大幅減少。（記者黃明堂攝）

台東縣議會今（5日）進行質詢，縣議員王姷力針對台東縣綠島鄉觀光人次銳減提出嚴正關切。她指出，綠島觀光人次已從高峰期的38萬人，驟降至目前的約21萬人次，幾乎腰斬，擔憂當地鄉親的生計問題，呼籲縣府交觀處不能只將原因歸咎於大環境，要求縣府拿出更具創意與創新的手段，拯救綠島觀光。

王姷力援引數據表示，今年綠島的入島人次皆僅約21萬人次，對比昔日最高峰的38萬人次，跌幅驚人。她憂心地描述，綠島鄉親和商家正在經歷「跑的跑，倒的倒」的困境，面對觀光持續走下坡，鄉親們感到「無助與恐慌」，急需政府伸出援手。

王在質詢中表示，「綠島是靠觀光起家的，現在我們的鄉親不知道該如何是好。」她理解大環境和颱風是原因之一，但政府必須拿出應對的辦法和手段，不能只是消極應對。

面對質疑，台東縣政府交觀處處長卜敏正回應，綠島觀光受到衝擊的原因，除了大環境外，主要也包括今年颱風頻繁，導致東部旅遊行程1/3的天數受到影響。

卜處長進一步說明，東部地區與西部都會區的觀光策略有所不同。西部基礎人口多，或許僅追求「人次」，但台東及綠島則必須採取「留客消費」的策略，期望遊客能在當地住宿、住兩三天，才能帶來實質效益。因此，縣府需要透過更多創意活動、演唱會或新觀光方式，來吸引並留住遊客。

王議員在質詢中播放了高雄市萬聖節大南瓜即能創造大量人潮的畫面，她建議：「南瓜也可以造成轟動，一隻黃色的小鴨也可以造成轟動。我們台東是不是也要想想更奇特的辦法？我們不用老是走舊式的，應該要走更創新的路。」呼籲縣府團隊能擺脫傳統思維，以更具前瞻性的創意來重振綠島觀光。

