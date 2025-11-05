準鳳凰颱風即將形成！ 颱風論壇分析對台影響路徑

氣象粉專「台灣颱風論壇–天氣特急」分析準鳳凰的路徑圖，指出該低壓對台灣的影響仍取決於颱風的走向，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下週二至週五之間。（圖擷取自 臉書）

中央氣象署表示，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29號，未來有發展為颱風的趨勢。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇–天氣特急」分析準鳳凰颱風的路徑圖，指出該低壓對台灣的影響仍取決於颱風的走向，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下週二（11日）至週五（14日）之間。

氣象粉專「台灣颱風論壇–天氣特急」在臉書PO文表示，熱帶低壓32W目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號「鳳凰」颱風，路徑評估摘要在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向。

粉專指出，高壓減弱速度慢，穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感，高壓減弱快，颱風抵達菲律賓東北方近海後，大角度轉向東北，通過台灣東部至日本石垣島之間北上，此路線對台灣影響相對輕微許多。

粉專續指，高壓維持強盛穿越菲律賓後繼續往中國華南前進，此路線對台灣影響較小，但機率很低，至於會怎麼走，變數很大，還需要3至5天時間觀察，週日（9日）至下週一（10日）是關鍵，在抵達菲律賓之前的這一段發展環境不錯，至少可達中颱上限，甚至挑戰強烈颱風，通過菲律賓或進入巴士海峽後，發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。

粉專直言，對台灣的影響仍取決於颱風的走向，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下週二（11日）至週五（14日）之間。

