為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    準鳳凰颱風即將形成！ 颱風論壇分析對台影響路徑

    2025/11/05 10:35 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「台灣颱風論壇–天氣特急」分析準鳳凰的路徑圖，指出該低壓對台灣的影響仍取決於颱風的走向，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下週二至週五之間。（圖擷取自 臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇–天氣特急」分析準鳳凰的路徑圖，指出該低壓對台灣的影響仍取決於颱風的走向，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下週二至週五之間。（圖擷取自 臉書）

    中央氣象署表示，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29號，未來有發展為颱風的趨勢。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇–天氣特急」分析準鳳凰颱風的路徑圖，指出該低壓對台灣的影響仍取決於颱風的走向，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下週二（11日）至週五（14日）之間。

    氣象粉專「台灣颱風論壇–天氣特急」在臉書PO文表示，熱帶低壓32W目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號「鳳凰」颱風，路徑評估摘要在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向。

    粉專指出，高壓減弱速度慢，穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感，高壓減弱快，颱風抵達菲律賓東北方近海後，大角度轉向東北，通過台灣東部至日本石垣島之間北上，此路線對台灣影響相對輕微許多。

    粉專續指，高壓維持強盛穿越菲律賓後繼續往中國華南前進，此路線對台灣影響較小，但機率很低，至於會怎麼走，變數很大，還需要3至5天時間觀察，週日（9日）至下週一（10日）是關鍵，在抵達菲律賓之前的這一段發展環境不錯，至少可達中颱上限，甚至挑戰強烈颱風，通過菲律賓或進入巴士海峽後，發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。

    粉專直言，對台灣的影響仍取決於颱風的走向，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下週二（11日）至週五（14日）之間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播