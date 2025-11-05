「東河咕嚕」因壓力大脫毛？ 農業單位著手調查猴群皮膚病

長得一身白毛的獼猴，到底是代謝壓力或是太老，相關單位也將前往查看。（記者劉人瑋攝）

台東縣著名的猴群聚集地東河鄉舊橋，最近被民眾拍到全身毛掉光的猴子，被民眾說成「渡劫失敗成魔戒裡的咕嚕」，情況極有可能與2021年發生在高雄壽山的猴群相仿，因人類恣意餵食導致獼猴族群壓力大到脫毛，另外，猴群皮膚病狀況也不少，台東縣農業處、林保署台東分署也將著手調查。

東河鄉登仙橋與舊橋一向都是猴群聚集處，特別是有民眾在舊橋發現，有猴群不是臉上出現大片白斑就是全身掉毛幾乎全禿，縣農業處林務保育科科長李志鵬說，有接獲鄉公所通報猴群疑似皮膚病狀況，會再會同林保署前往查看，呼籲民眾切勿再餵食。

但李志鵬也表示，已有同仁詢問過屏科大野生動物保育研究所副教授陳貞志，對方表示，東河橋發生狀況很有可能就和壽山狀況相似。2013年起，當時的壽山國家自然公園籌備處陸續接獲民眾發現不少全身脫毛、露出白皮膚的獼猴，2015年委託國立屏東科技大學野生動物保育研究所調查原因，歷經2年調查發現全世界當時只有壽山出現，如今又再一例就出現在台東東河。

當時調查結果發表在國際期刊「Scientific Reports」，並於該年底、壽山國家自然公園10週年保育研究成果發表會上發表。陳貞志表示，團隊檢驗獼猴腎上腺皮質醇的代謝產物，研究發現白猴比正常獼猴因緊迫造成的的代謝產物濃度更高了快20倍。研究推測是獼猴常常被餵食、「猴口數爆增」造成獼猴間緊張脫毛。

除此之外，舊橋也可見到有獼猴臉上出現大片白斑，也有獼猴全身毛髮皆轉白色成了「白猴」，民眾懷疑這「到底是太老了，還是皮膚病？」、「如果白猴要自己幫忙動手術取出身體內的經書，我要不要接？」。農業處與林保署台東分署、東管處也將派員前往勘查釐清。

一臉白斑的獼猴，在群體中明顯地位也不高。（記者劉人瑋攝）

幾乎全身禿的獼猴，學術單位判斷與壽山狀況相似。（民眾提供）

